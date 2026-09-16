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رئیسجمهور با تأکید بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی میان ایران و اقلیم کردستان عراق، گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده است مسائل و مطالبات همسایگان را از مسیر گفتوگو و تعامل پیگیری کند و با توسعه ارتباطات سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و مرزی، زمینه تقویت همکاری و رونق مناطق مرزی را فراهم آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسعود پزشکیان عصر امروز چهارشنبه در دیدار با آقای «بافل طالبانی» رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، با تأکید بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی میان ملت ایران و مردم اقلیم کردستان عراق، گفت: روابط میان دو طرف ریشه در همسایگی، پیوندهای تاریخی، قومی و فرهنگی دارد و برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تقویت همکاری و همگرایی میان کشورهای منطقه اظهار کرد: باور و اعتقاد ما بر این است که ملتهای منطقه دارای پیوندهای عمیق و دیرینهای هستند و باید با تکیه بر این اشتراکات، مسیر همکاری، ثبات و توسعه را هموار کنند.
پزشکیان با اشاره به برخی تلاشهای خارجی برای ایجاد اختلاف و درگیری در منطقه افزود: آمریکا و رژیم اسرائیل با ایجاد اختلاف و درگیری میان ملتهای منطقه بدنبال تضعیف ظرفیتهای کشورهای منطقه و بهرهبرداری از منابع و ذخایر آنان هستند از این رو، باید با افزایش همکاری و گفتوگو، زمینههای بیثباتی و اختلاف را کاهش دهند.
رئیس جمهور با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای حلوفصل مسائل با همسایگان از طریق گفتوگو و تعامل تصریح کرد: چنانچه برخی گروهها مطالبات و درخواستهای مشروعی داشته باشند، آمادهایم مسائل را از طریق گفتوگو و در چارچوب تفاهم و احترام متقابل پیگیری و حلوفصل کنیم؛ در عین حال، انتظار داریم همه طرفها نسبت به رعایت اصول حسن همجواری و پرهیز از زیادهخواهی و رفتارهای ناصحیح پایبند باشند.
پزشکیان با تأکید بر اشتراکات دینی و فرهنگی ملتهای منطقه اظهار داشت: ما مسلمانان را برادر یکدیگر میدانیم و معتقدیم مسائل منطقه از طریق همکاری، گفتوگو، انصاف و عدالت قابل حل است. اگر با یکدیگر بر مبنای احترام متقابل و برادری رفتار کنیم، میتوانیم منطقهای سرشار از آرامش، توسعه، پیشرفت، همبستگی و انسانیت ایجاد کنیم.
رئیسجمهور همچنین بر ضرورت گسترش رفتوآمدها، افزایش تعاملات و تقویت مناسبات میان ایران و اقلیم کردستان عراق تأکید کرد و گفت: باید ارتباطات و تبادلات میان دو طرف را بیش از پیش گسترش دهیم. امروز همه ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، بهویژه رهبری و دولت، بر تقویت وحدت و انسجام داخلی و همچنین توسعه همکاری و همگرایی منطقهای تأکید دارند.
پزشکیان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در بهرهگیری از ظرفیت همه اقوام و مذاهب بر مبنای شایستگی و توانمندی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت همه اقوام و مذاهب و ایجاد زمینه مشارکت آنان در اداره کشور، بر اساس شایستگی و توانمندی، از رویکردهای مورد توجه دولت است و این مسیر با هدایت و راهبری رهبر شهید انقلاب دنبال شده است.
رئیس جمهور با تأکید بر ظرفیتهای گسترده همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق افزود: میتوانیم با همکاری و تعامل، مسائل و مشکلات موجود را حل کنیم و در حوزههای سرمایهگذاری، علمی و دانشگاهی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، سطح مناسبات را ارتقا دهیم.
پزشکیان همچنین بر ضرورت تقویت روابط میان استانهای مرزی دو طرف تأکید کرد و گفت: باید ارتباطات میان مناطق و استانهای مرزی را توسعه دهیم و از ظرفیتهای موجود در حوزه تجارت، مبادلات اقتصادی و سایر زمینههای همکاری برای رونق و توسعه این مناطق استفاده کنیم.
آقای بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، دوست و شریک اساسی اقلیم کردستان عراق است و ما بر توسعه روابط و همکاریهای مشترک میان دو طرف تأکید داریم.
وی با اشاره به اهمیت تأمین امنیت مرزهای مشترک گفت: تمام تلاش ما این است که امنیت جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش از جانب مرزهای اقلیم کردستان حفظ شود.
رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق همچنین با اشاره به توافق امنیتی میان ایران و عراق اظهار داشت: تلاش میکنیم در چارچوب این توافق، گروهکهای ضدانقلاب فعال در مناطق مرزی ایران را از این مناطق دور کنیم و زمینههای لازم برای تقویت امنیت و ثبات مرزهای مشترک را فراهم آوریم.
طالبانی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی موجود میان دو طرف افزود: یک تیم اقتصادی را نیز به همراه خود به ایران آوردهایم و تلاش داریم با همکاری و همفکری متقابل، نیازهای موجود را برطرف کرده و زمینه افزایش مبادلات تجاری و توسعه همکاریهای اقتصادی میان ایران و اقلیم کردستان را فراهم کنیم.