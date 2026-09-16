به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در نشستی با حضور استاندار و مدیران شهرداری همدان، طرح یک شرکت دانش بنیان با عنوان تولید سوخت جامد و مایع از زباله‌های شهری، صنعتی و نفتی و تولید برق از آن، برای اجرا در استان مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار همدان گفت: این طرح یک طرح بسیار بزرگ دانش بنیان است که برای نخستین بار در کشور مطرح شده و با اجرای آن می‌توان حجم بالایی از زباله‌های تولیدی فعلی و حتی زباله‌های مدفون شده در ۸ سال گذشته را به چرخه تولید هیدروکربن (سوخت مایع) بازگرداند و از آن مقادیر قابل توجهی برق تولید کرد.

ملا نوری شمسی افزود: مباحث کارشناسی اجرای این طرح در استان در حال بررسی است و در صورت نهایی شدن در استان اجرا خواهد شد.