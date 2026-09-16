به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای حمایت از دانش آموزان نیازمند درآستانه سال تحصیلی جدید پویش مهربانی به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان شاهین دژ اجرا می‌شود.

سرهنگ رسول حیدری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان شاهین دژ گفت: در اجرای این طرح ۱۲۰۰بسته آموزشی به ارزش ۳۶میلیارد ریال در بین دانش آموزان نیازمند توزیع خواهد شد.

به گفته وی پویش های مهربانی وفعالیت های داوطلبانه آثار و برکات عمیقی در دو سطح فردی و احتماعی به همراه دارد و این حرکت های مردمی نه تنها گره گشای مشکلات نیازمندان هستند بلکه ساختار روانی و فرهنگی جامعه را نیز ارتقا می دهند.