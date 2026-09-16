نخستین رویداد کسب‌ و کار دانش‌آموزی جنوب کشور با عنوان «کوک شو» در شیراز به کار خود پایان داد. در این رویداد که با مشارکت ۴ هزار دانش‌آموز از ۶ استان برگزار شد، ۲۰ نفر به‌عنوان برگزیدگان نهایی معرفی و تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نخستین رویداد کسب‌ و کار دانش‌آموزی جنوب کشور با عنوان «کوک شو» در شیراز به کار خود پایان داد.

در این رویداد که با مشارکت ۴ هزار دانش‌آموز از ۶ استان برگزار شد، ۲۰ نفر به‌عنوان برگزیدگان نهایی معرفی و تجلیل شدند.

رضوی، دبیر این رویداد، با اشاره به استقبال گسترده از این طرح، گفت: این برنامه برای نخستین بار در جنوب کشور با حضور ۱۰۰ دانش‌آموز نوآور در شیراز برگزار شد.

از میان ۴ هزار دانش‌آموز شرکت‌کننده در پایه‌های اول تا دوازدهم، با داوری ۵۰ متخصص، ۱۰۰ نفر به مرحله پایانی راه یافتند که در نهایت ۲۰ برگزیده انتخاب شدند.

وی با تأکید بر ماهیت مهارت‌محور این برنامه افزود: هدف از برگزاری این رویداد، شناسایی مهارت‌ها و تخصص‌هایی است که می‌تواند به ایجاد کسب‌وکار‌های پایدار منجر شود.

همه شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی تخصصی شامل تیم‌سازی، ارائه طرح، کسب‌وکار، بازاریابی و آشنایی با ابزار‌های هوش مصنوعی حضور می‌یابند.