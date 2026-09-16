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مردم جنوب غرب خوزستان در دویستمین شب تجمعات خود، با تأکید بر حمایت از نیروهای مسلح، وحدت و همبستگی ملی را عامل مهم مقابله با تهدیدات و حفظ اقتدار کشور عنوان کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شرکتکنندگان در این تجمعات، استمرار حضور مردم در خیابانها را پشتوانهای معنوی و عملی برای نیروهای مسلح و امنیت کشور دانستند.
آنان با اشاره به گذشت ۲۰۰ شب از برگزاری این تجمعات، این حضور مستمر را نشانه پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع از امنیت کشور عنوان کردند.
شرکتکنندگان همچنین بر تداوم حضور خود بهعنوان یک مسئولیت ملی و دینی تأکید و اعلام کردند اتحاد و انسجام ملی و تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب را از عوامل مقابله با تهدیدات و ایجاد ناامیدی در دشمنان میدانند.