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مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: گلولههای متراکم نفتی به تازگی در سواحل سورو و گلشهر بندرعباس مشاهده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حبیب مسیحی تازیانی افزود: اینگلولههای نفتی در هرمز و میناب هم دیده شده است، اما یکی از مهمترین گزارش ها، رسیدن این گلولههای نفتی به دهانه برخی کانالهای پرورش میگو در سیریک است.
وی گفت: حجم این گلولههای نفتی در سیریک قابل توجه است و بررسیهای کارشناسی برای برآورد دقیق وضعیت، در جریان است.
مسیحی افزود: اقدامات لازم برای مدیریت کردن این چالش با همکاری، شیلات، فرمانداری سیریک، بنادر و دریانوردی و با هماهنگی مدیریت بحران استانداری هرمزگان آغاز شده است.
وی گفت: جمع آوری گلولههای نفتی با ابزارهای مکنده دشوار است و تلاش برای مهار و محاصره آنها و جمع آوری با پدها و ابزار جاذب ادامه دارد.
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مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان افزود: مردم باید از شنا در سواحل و آبهایی که گلولههای نفتی در آنها دیده شده پرهیز کنند.
انتظار میرود با همکاری شهرداری، سمنهای زیست محیطی، کمکهای های مردمی و مشارکت ادارات ذیربط آلودگیهای نفتی در سواحل حوزه شهری که همگی منشاء دریایی دارند، در کوتاهترین زمان ممکن پاکسازی شوند.