رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: با بالا و پایین کردن نرخ بهره نمی‌شود انتظارات تورمی در آمریکا را مدیریت (لنگر) کرد زیرا که این انتظارات متاثر از شوک طرف عرضهٔ ناشی از مسدود شدن گلوگاه‌های انرژی یعنی تنگه هرمز و باب المندب است و به نرخ بهره ارتباطی پیدا نمی‌کند.

انتظارات تورمی آمریکا به تنگه هرمز و باب المندب وابسته است

انتظارات تورمی آمریکا به تنگه هرمز و باب المندب وابسته است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر قالیباف در حساب کاربری خود در فضای مجازی، پیشاپیش تصمیم پرسروصدای امروز بانک مرکزی آمریکا در تعیین نرخ بهره را در هر صورتی بی‌اثر دانست و نوشت: ببینم فدرال رزرو با بالا بردن نرخ بهره می‌تواند تنگه هرمز را باز کند یا یک بشکه نفت بیشتر تولید کند؟!

رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با بالا و پایین کردن نرخ بهره نمی‌شود انتظارات تورمی در آمریکا را مدیریت (لنگر) کرد زیرا که این انتظارات متاثر از شوک طرف عرضهٔ ناشی از مسدود شدن گلوگاه‌های انرژی یعنی تنگه هرمز و باب المندب است و به نرخ بهره ارتباطی پیدا نمی‌کند. این «ریسک تنگه هرمز» است که نرخ را مشخص می‌کند و کنترل این ریسک اکنون دست ایران است.

تاکید قالیباف در این پست بر این مفهوم است که امروز دیگر دوران مدیریت تورم و انتظارات تورمی با استفاده صرف از ابزار‌های طرف تقاضا (نرخ بهره) تمام شده و این ژئوپلتیک است که دست برتر را در اثرگذاری بر شاخص‌های اقتصادی از قبیل تورم دارد.

رئیس مجلس بیان کرد: در شرایط طبیعی بانک مرکزی به طور سنتی تلاش می‌کند انتظارات تورمی به هدف تورم یا نرخ تورم بلندمدت قابل‌اعتماد لنگر شوند تا تورم مهار شود و این لنگر کردن را از طریق تغییر نرخ بهره متناسب با هدف تورمی و فاصله اقتصاد از رونق انجام می‌دهد.

قالیباف تصریح کرد:، اما رئیس مجلس در این پست با تغییر فرمول کلاسیک تعیین نرخ بهره در آمریکا، به فعالان بازار هشدار می‌دهد که بازی با نرخ بهره، پاسخگوی هدف مهار کردن تورم درامریکا نیست و باید متغیر‌های جدیدی مثل بسته بودن تنگه هرمز و باب‌المندب را هم در محاسبات خود وارد کنند و بپذیرند که شرایط تغییر کرده است و تا ایران نخواهد، انتظارات تورمی در امریکا لنگرپذیر نخواهد بود و تورم نیز همچنان رو به بالا خواهد بود.