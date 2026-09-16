پخش زنده
امروز: -
معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به وجود ۷۰۰ موزه در کشور گفت: موزهها در جنگ تحمیلی اخیر ابزار نرم برای شناساندن و معرفی هویت، تمدن و اصالت ایران و ایرانیان بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، انوشیروان محسنی بندپی روز چهارشنبه در دومین کنفرانس بینالمللی موزهها در دانشگاه محقق اردبیلی افزود: در جنگ ناجوانمردانه اخیر ۱۴۹ اثر تمدنی در نقاط مختلف کشور مورد حمله موشکهای دشمن قرار گرفت، اما در آن شرایط سخت نیز گردشگران خارجی علاقه مندی خود را به حضور در ایران و بازدید از موزههای کشورمان نشان دادند.
وی با اشاره به نقش برجسته موزهها در حوزه قدرت نرم و خنثیسازی ایرانهراسی بیان کرد: موزه، قدرتمندترین و موثرترین ابزار خنثیسازی سیاستهای «ایرانهراسی» در جهان است.
معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان اینکه برگزاری کنفرانس بینالمللی موزهها نوعی دیپلماسی فرهنگی است، اظهار کرد: در این کنفرانس تاریخ، تمدن، فرهنگ، محبت، مودت و صلح خواهی و دوستی ایران و ایرانیان را به جهانیان نشان میدهیم.
محسنی بندپی اضافه کرد: میراثفرهنگی، موجودیت و ماهیت فرهنگی است که در جهان امروز جای خود را باز کرده و موزهها در حوزه میراثفرهنگی نقش مهمی برای شناساندن هویت ایرانی به نسل جدید و دیگر مردمان دنیا دارند.
وی ادامه داد: امروزه موزهها فراتر از ارزش ذاتی و کارکرد سنتی در حفظ و نگهداری اسناد و اشیاء و آثار ملموس، دارای کارکردهای آموزشی، پژوهشی و اقتصادی و اجتماعی هستند و بر اساس تعاریف یونسکو، موزهها در چرخه ارزشهای اقتصادی و حوزه "اقتصاد خلاق" نقشآفریناند.
معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به نقش مهم موزهها در چرخه اقتصادی گردشگری گفت: آثار تاریخی و فرهنگی از جمله موزه ها، نخستین و مهمترین انگیزه سفر گردشگران بینالمللی هستند و کشورهایی مانند اسپانیا، ایتالیا، چین و ژاپن با مدیریت صحیح و راهبری درست آثار تمدنی خود، موفق شدهاند گردشگران بیشتری از سراسر جهان جذب کنند.
محسنی بندپی با تاکید بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و ظرفیت فضای مجازی برای «روایتگری» در موزهها افزود: موزهها نباید تنها نمایشگاه باشند، بلکه باید با استفاده از تکنولوژی داستانهای تمدنی را برای هر گردشگری روایت کنند.
وی با بیان اینکه موزهها میراثداران هویت و جاذبههای مهم گردشگری هستند، اظهار کرد: ایجاد و راه اندازی موزههای تخصصی و محلی از اولویتهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است تا مناطق ناشناخته و کمتر شناخته شده ایران مورد توجه گردشگران قرار گیرد.
معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ هزار موزه در جهان و ۷۰۰ موزه در ایران وجود دارد، به حمایت دولت چهاردهم از صنعت گردشگری و دیپلماسی بین المللی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، تعداد موزهها در کشور باید به هزار موزه افزایش یابد.
محسنی بندپی اضافه کرد: اردبیل از قطبهای اصلی میراثفرهنگی کشور است و باید غنای تمدنی و تاریخی این منطقه به نسل امروز و جامعه جهانی معرفی و شناسانده شود.
وی با بیان اینکه رشد و توسعه صنعت گردشگری بر پایه ظرفیتهای متنوع مانند «گردشگری سلامت» و «آبدرمانی» با هدف جذب ۱۵ میلیون گردشگر در سال از دیگر اولویتهای مسئولان است، ادامه داد: استان اردبیل علاوه بر قابلیتهای بی بدیل خود در حوزههای مختلف گردشگری، در بخش «گردشگری سلامت» نیز ظرفیتهای منحصر بفردی دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل هم با اشاره به برگزاری دومین کنفرانس بینالمللی موزهها در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: ۱۸۵ مقاله از ۱۰ کشور مختلف به این کنفرانس واصل شده است.
جلیل جباری افزود: در این کنفرانس که با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی و وزارتهای متبوع برگزار میشود، تازهترین مقالات علمی در حوزه موزهداری با حضور صاحبنظران و اساتید این حوزه بررسی میشود.
وی با اشاره به اینکه «موزهها؛ جنگ و صلح» محور ویژه دومین کنفرانس موزهها است، بیان کرد: توجه به شعار سال جهانی ایکوم با عنوان «موزهها؛ پیوند دهنده جهانی گسسته» و همچنین موضوعاتی مانند گستره موضوعی، فضایی و تاثیر موزهها، کارکرد موزهها و گذشته، حال و آینده موزهها محورهای اصلی این کنفرانس است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل بیان کرد: همزمان با کنفرانس یک روزه موزهها، برنامههای جنبی مختلفی نیز تدارک دیده شده که برگزاری ۲ کارگاه آموزشی و نمایشگاههایی با موضوع موزهها و جنگ از جمله برنامههای جنبی این کنفرانس است.
جباری اضافه کرد: موزهها در جهان امروز اهمیت ویژهای در حفظ هویت و حافظه تاریخی جامعه، انتقال میراث به نسلهای آینده، افزایش آگاهی عمومی و توسعه گردشگری دارند و استان اردبیل با برگزاری کنفرانس بینالمللی تلاش میکند در زمینه توجه بیشتر به این نهادها ایفای نقش کند.
وی با اشاره به تلاشهای انجام شده برای گسترش موزهها در استان اردبیل، ادامه داد: موزه باستانشناسی مشگینشهر به عنوان بزرگترین موزه شمالغرب کشور در همین راستا مراحل پایانی اجرایی را پشت سر میگذارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: چینی خانه مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی و موزه باستانشناسی اردبیل مهمترین موزههای استان اردبیل هستند که با تخصیص هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال اعتبار اقدامات حفاظتی و ساماندهی در این موزهها در حال انجام است.
جباری با اشاره به جایگاه اردبیل در صنعت گردشگری کشور، افزود: این استان در میزبانی از گردشگران نوروزی جزو پنج مقصد اول و در تابستان امسال نیز جزو سه مقصد برتر کشور بوده که نشانگر ظرفیتهای منطقه برای توسعه صنعت گردشگری است.