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استاندار گیلان گفت: شناخت دقیق تاریخ و روایت درست آن با استفاده از هنر، کتاب، تصویر و برنامههای فرهنگی، جامعه را در برابر تحریف واقعیتها و تهدیدهای فرهنگی مصون می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس عصر امروز در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت گیلان در سالن شهید انصاری استانداری، با اشاره به اهمیت برنامههای هفته دفاع مقدس، گفت: بزرگداشت این ایام تنها یادآوری یک مقطع تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی ریشههای اعتقادی، تاریخی و هویتی جامعه و انتقال آن به نسلهای آینده است.
وی با بیان اینکه کاهش مطالعه میتواند زمینهساز برداشتها و روایتهای نادرست از وقایع تاریخی شود، افزود: وقتی شناخت ما از تاریخ عمیق و مبتنی بر مطالعه نباشد، امکان روایت نادرست حوادث افزایش مییابد و همین مسئله میتواند زمینهساز آسیبها و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی شود.
هنر و کتاب؛ زبان ماندگار روایت دفاع مقدس
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه انتقال مفاهیم دفاع مقدس با استفاده از ابزارهای متناسب با نسل امروز نیاز دارد، گفت: هنر، کتاب، تصویر و تولیدات فرهنگی از مؤثرترین ابزارها برای انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و دفاع از میهن هستند و میتوانند این ارزشها را از یک روایت مقطعی به بخشی ماندگار از حافظه نسلهای آینده تبدیل کنند.
هادی حقشناس با اشاره به پیشینه تاریخی و اعتقادی مردم گیلان، افزود: هویت دینی مردم این استان ریشههای تاریخی عمیقی دارد و مردم این سرزمین در مقاطع مختلف در دفاع از باورها و تمامیت سرزمینی ایران نقشآفرینی کردهاند.
وی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان، فرماندهان و رزمندگان در دوران دفاع مقدس، گفت: فرهنگ ایثار و شهادت ریشه در باورهای دینی و هویت تاریخی جامعه ایران دارد و همین پشتوانه اعتقادی، حضور گسترده مردم در دفاع از کشور را رقم زد.
مهر، فرصتی برای روایت دفاع مقدس در مدارس
استاندار گیلان با اشاره به همزمانی هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی، گفت: این همزمانی فرصت ارزشمندی برای استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی است تا مفاهیم دفاع مقدس با زبان و ابزارهای متناسب با نسل جدید برای دانشآموزان روایت شود.
هادی حق شناس افزود: برنامههای هفته دفاع مقدس باید به گونهای طراحی شوند که در بیان، کلام، تصویر و تولیدات فرهنگی، محتوایی صحیح، قابل فهم و ماندگار برای نسل جدید تولید شود.
وی همچنین خواستار تقسیم کار مشخص میان دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی استان شد و گفت: هر دستگاه باید متناسب با ظرفیت و مسئولیت خود در برنامههای هفته دفاع مقدس نقشآفرینی کند.
استاندار گیلان با بیان اینکه صرف برگزاری مراسم نمیتواند هدف نهایی برنامههای هفته دفاع مقدس باشد، گفت: جلسات، همایشها و بزرگداشتها بخشی از کار هستند؛ مهمتر از برگزاری مراسم، محتوایی است که پس از آن باقی میماند و میتواند بر شناخت و هویت نسل آینده اثر بگذارد.