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دویست شب از آغاز تجمعات شبانه مردمی میگذرد؛ حرکتی خودجوش و آگاهانه که حالا به نمادی از بصیرت و پایداری ملت ایران در برابر هجمههای ترکیبی تبدیل شده است. این تجمعات که با گذشت دویست شب همچنان با صلابت ادامه دارد، به گفته کارشناسان، عاملی تعیینکننده در خنثیسازی توطئههای دشمن و اثبات پیوند ناگسستنی مردم با آرمانهای نظام بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، تحلیلگران مسائل سیاسی معتقدند تداوم حضور مردم در میدان، پاسخی کوبنده به جنگ روانی و فشارهای خارجی است. ایستادگی شبانه در میادین و مساجد کشور، نه تنها روحیهی امید را در جامعه زنده نگه داشته، بلکه با ایجاد انسجام اجتماعی، نقشههای تفرقهافکنانهی بدخواهان را با شکست مواجه کرده است. این میدانداری، نشاندهنده آن است که دشمن با محاسبات اشتباه خود، توان درک عمق باورهای قلبی و ارادهی راسخ ملت ایران را نداشته است.
دویستمین شب از این تجمعات، پیامی صریح به خارج از مرزها مخابره کرد: «ملت ایران در مسیر آرمانهای خود خستگیناپذیر است.» تداوم این حضور، بیش از آنکه یک حرکت نمادین باشد، یک «استراتژی» برای صیانت از امنیت ملی است. بسیاری از شرکتکنندگان در این تجمعات معتقدند که استمرارِ این آگاهی و حضور میدانی، تضمینکنندهی پیروزی نهایی ملت در برابر جنگافروزیهای رسانهای و اقتصادی است.
آنچه در دویست شب گذشته به اثبات رسیده، این واقعیت است که مردم با درک شرایط حساس کنونی، هوشمندانه در میدان حضور یافتهاند. این حضورِ آگاهانه، سدی مستحکم در برابر نفوذ و توطئه ایجاد کرده و نویدبخش پایان یافتن فتنههای دشمن و عبور موفقیتآمیز از پیچهای تاریخی است. پیروزی نهایی، نه فقط یک شعار، بلکه نتیجهی منطقیِ این استقامتِ بیوقفه و همبستگیِ ملی در برابر فشارهای بیگانگان است.