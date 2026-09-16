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تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم در هفته پنجم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور فردا پنجشنبه ۲۶ شهریور به مصاف شهرداری ساوه میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم در هفته پنجم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور در دیداری خانگی به مصاف شهرداری ساوه میرود.
این دیدار فردا ساعت ۱۷ در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان برگزار میشود.
دلسوختگان قم در چهار دیدار قبلی خود دو شکست، یک پیروزی و یک تساوی کسب کرده و با ۴ امتیاز در رده هشتم جدول ۱۴ تیمی قرار دارد. شهرداری ساوه نیز با یک پیروزی و سه شکست و کسب ۳ امتیاز، در جایگاه یازدهم جدول ایستاده است.