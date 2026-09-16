مسابقات کشتی گیله‌مردی، گرامیداشت هفته دفاع مقدس و شهدای جنگ رمضان در بخش نشتا تنکابن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات کشتی گیله‌مردی، گرامیداشت هفته دفاع مقدس و شهدای جنگ رمضان در بخش نشتا تنکابن برگزار می‌شود.

بخشدار نشتا از برگزاری مسابقات کشتی گیله‌مردی، با حضور کشتی‌گیران گیلان و مازندران هفته آینده در دهستان کترا خبر داد و گفت: این رویداد به مناسبت هفته دفاع مقدس و بزرگداشت شهدای جنگ رمضان و قائد شهید امت برگزار می‌شود.

سید صادق مهری در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: مسابقات کشتی گیله‌مردی با هدف بزرگداشت هفته دفاع مقدس، گرامیداشت شهدای جنگ رمضان و قائد شهید امت برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت حضور ورزشکاران در این رویداد افزود: این مسابقات با حضور گسترده کشتی‌گیران گیلان و مازندران در دهستان کترا به مدت دو شب و با میزبانی رسمی بخشداری نشتا برپا می‌شود.

بخشدار نشتا خاطرنشان کرد: برگزاری این رویداد ورزشی-حماسی، علاوه بر ارتقای سطح ورزش در منطقه، بستری برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس و بزرگداشت یاد شهدای این سرزمین فراهم می‌کند.