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با نزدیک شدن به اول مهرماه، حال و هوای مدارس آذربایجانغربی برای بازگشایی حضوری و آغاز سال تحصیلی جدید تغییر کرده است؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان از آمادگی کامل تمامی واحدهای آموزشی برای میزبانی از دانشآموزان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، علیاکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی در تشریح وضعیت آمادگی مدارس استان گفت: تمامی مقدمات لازم برای بازگشایی حضوری مدارس در روز اول مهرماه فراهم شده و دستگاه تعلیم و تربیت استان، آماده استقبال از جامعه بزرگ دانشآموزی است.
صمیمی با تأکید بر رایگان بودن تحصیل در مدارس دولتی افزود: دریافت هرگونه وجه نقد یا اجباری زیر عنوان شهریه هنگام ثبتنام در مدارس دولتی ممنوع است و تخلف محسوب میشود؛ خانوادهها در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، میتوانند مراتب را به بازرسی اداره آموزش و پرورش گزارش دهند و با متخلفان قاطعانه برخورد خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی در ادامه به برنامههای توسعه زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: یکی از اولویتهای اصلی این ادارهکل، نوسازی و بهسازی فضای آموزشی و جایگزینی مدارس کانکسی با ساختمانهای استاندارد و ایمن است که این طرح ها در نقاط مختلف استان در دستور کار قرار دارد.
او همچنین از اجرای برنامههای فرهنگی در آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: برای ترویج فرهنگ انفاق و نوعدوستی، امسال نیز مانند سنوات گذشته، “جشن عاطفهها” با همکاری و مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) در مدارس استان برگزار خواهد شد تا دانشآموزان از همان روزهای نخست، درس ایثار و همدلی را در کنار دروس علمی بیاموزند.
بنا بر اعلام ادارهکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی، در سال تحصیلی جدید بیش از ۶۸۰ هزار دانشآموز در مقاطع مختلف تحصیلی در سراسر استان، مسیر یادگیری خود را با حضور در کلاسهای درس آغاز خواهند کرد.
پیشبینی میشود با تمهیدات اندیشیده شده و رفع چالشهای احتمالی، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ با نظم و کیفیت آموزشی بالایی در استان آذربایجانغربی آغاز شود.