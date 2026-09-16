عبدالرضا فولادوند در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود:ترازبندی نمرات در حال انجام است و به محض اتمام، برای سازمان سنجش آموزش کشور ارسال می‌شود.

وی افزود: در مرحله یازده میلیون و ۲۵۰ هزار پاسخ برگ دانش آموزان، توسط ۱۰۰ هزار مصصح دوبار تصیح شد.

رئیس مرکز ارزشیابی تحصیلی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: در مرحله بعد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار پاسخ برگ که بین تصحیح اول و دوم آن مغایرت داشتند برای بار سوم تصحیح شدند

فولادوند گفت: در مرحله سوم یک میلیون و ۷۵۰ پاسخ برگ که دانش آموزان به نمرات ثبت شده اعتراض داشتند برای بار چهارم تصحیح و نتایج آن امروز اعلام شد.

رئیس مرکز ارزشیابی تحصیلی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: با توجه به تاثیر مثبت امتحانات پایه یازدهم و تاثیر قطعی امتحانات پایه دوازدهم در نتایج کنکور سراسری، هم اکنون همکاران این مرکز در حال ترازبندی نمرات هستند و به محض آماده شدن نتایج این امتحانات به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود.

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