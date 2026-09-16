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نمایشگاه پاییزه قزوین با عرضه کالاهای مورد نیاز خانوادهها و تخفیف تا ۲۰ درصدی، در آستانه آغاز سال تحصیلی پذیرای شهروندان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، نمایشگاه پاییزه قزوین با هدف عرضه کالاهای مورد نیاز مردم، تنظیم بازار و حمایت از قدرت خرید خانوادهها در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان برپا شده است.
در این نمایشگاه، کالاهای مختلف از جمله کیف، کفش و لوازمالتحریر با تخفیف تا ۲۰ درصد عرضه میشود و تنوع محصولات و قیمتها، مورد توجه خریداران قرار گرفته است.
مسئولان بر نظارت مستمر بر کیفیت و قیمت کالاهای عرضهشده در نمایشگاه تأکید دارند و هدف از برگزاری این نمایشگاه را کمک به ثبات قیمتها در آستانه سال تحصیلی جدید و حمایت از قدرت خرید مردم عنوان میکنند.
نمایشگاه پاییزه قزوین تا ۲۷ شهریور، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ پذیرای هم استانی هاست.