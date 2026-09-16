بازیهای آسیایی ناگویا؛ ۹ تیم ملی ایران وارد ژاپن شدند
۹ تیم ملی اعزامی ایران به بیستمین دوره بازیهای آسیایی ناگویا، وارد محل برگزاری این رقابتها شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، ۹ تیم ملی اعزامی ایران به بازیهای آسیایی آیچیناگویا که شب گذشته تهران را به مقصد محل برگزاری مسابقات ترک کرده بودند، ساعاتی پیش وارد این شهر شدند.
تیمهای ملی تیراندازی، کاراته، تنیس روی میز، ترایاتلون، والیبال ساحلی، ووشو، هنرهای ترکیبی رزمی (MMA)، دوچرخهسواری و بدمینتون راهی آیچیناگویا شدند و با استقبال عوامل تشریفات و تدارکات کمیته ملی المپیک وارد محل برگزاری بازیها شدند.
پیش از این نیز تیمهای ملی هندبال، بسکتبال پنج نفره و فوتبال امید وارد ناگویا شده بودند.
تیمهای ملی کبدی، ژیمناستیک هنری، بسکتبال سه نفره، بوکس، قایقرانی آبهای آرام و شمشیربازی نیز ساعت ۲۱:۳۰ امشب تهران را به مقصد آیچیناگویا ترک خواهند کرد تا به جمع کاروان ایران در محل برگزاری بازیها ملحق شوند.
بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچیناگویا از ساعت ۱۸ شنبه ۲۸ شهریور به وقت محلی، با برگزاری مراسم افتتاحیه در ورزشگاه «پالومامیزوهو» به صورت رسمی آغاز خواهد شد.