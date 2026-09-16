به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛معاون هماهنگ‌کننده سپاه ثارالله استان کرمان از برگزاری رزمایش سراسری «جان‌فدا» با حضور ۹۰ هزار نفر در استان و بازسازی عملیات والفجر ۳ با محور شهید علی‌آقا ماهانی خبر داد و گفت: امروز در جنگ ترکیبی و همه‌جانبه دشمن در پی ایجاد شکاف و دوقطبی در جامعه است.

احمد مرادی‌زاده با اشاره به دغدغه سال‌های اخیر دربارهٔ فاصله گرفتن برخی نسل‌ها از هویت انقلابی، گفت: یکی از برکات خون شهدا و حوادث اخیر، حضور پرشور کودکان و نوجوانان با پرچم جمهوری اسلامی در میدان است که نشان از ارتباط عمیق‌تر آنان با انقلاب دارد و این سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است.

بگفته وی: در استان کرمان، این رزمایش با محور ورزشگاه شهید باهنر و مجموعه ورزشی امام علی (ع) برگزار می‌شود و پیش‌بینی شده است حدود ۹۰ هزار نفر در استان و ۲۰ هزار نفر در شهر کرمان حضور داشته باشند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه ثارالله کرمان از بازسازی عملیات والفجر ۳ به‌عنوان دیگر برنامهٔ شاخص هفته دفاع مقدس نام برد و گفت: امسال بازسازی این عملیات با محور معرفی نقش لشکر ۴۱ ثارالله و تبیین سیره و فرماندهی شهید علی ماهانی انجام می‌شود و با رویکرد جدید، تلاش می‌شود این بازسازی به‌صورت میدانی و نزدیک‌تر به فضای عمومی جامعه، بدون ایجاد مزاحمت برای شهروندان و با بهره‌گیری از راویان، بازیگران و جلوه‌های هنری اجرا شود.