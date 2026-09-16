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رزمایش اقتدار ۹۰ هزار نفری جانفدایان ایران در استان کرمان دوم مهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛معاون هماهنگکننده سپاه ثارالله استان کرمان از برگزاری رزمایش سراسری «جانفدا» با حضور ۹۰ هزار نفر در استان و بازسازی عملیات والفجر ۳ با محور شهید علیآقا ماهانی خبر داد و گفت: امروز در جنگ ترکیبی و همهجانبه دشمن در پی ایجاد شکاف و دوقطبی در جامعه است.
احمد مرادیزاده با اشاره به دغدغه سالهای اخیر دربارهٔ فاصله گرفتن برخی نسلها از هویت انقلابی، گفت: یکی از برکات خون شهدا و حوادث اخیر، حضور پرشور کودکان و نوجوانان با پرچم جمهوری اسلامی در میدان است که نشان از ارتباط عمیقتر آنان با انقلاب دارد و این سرمایهای ارزشمند برای کشور است.
بگفته وی: در استان کرمان، این رزمایش با محور ورزشگاه شهید باهنر و مجموعه ورزشی امام علی (ع) برگزار میشود و پیشبینی شده است حدود ۹۰ هزار نفر در استان و ۲۰ هزار نفر در شهر کرمان حضور داشته باشند.
معاون هماهنگکننده سپاه ثارالله کرمان از بازسازی عملیات والفجر ۳ بهعنوان دیگر برنامهٔ شاخص هفته دفاع مقدس نام برد و گفت: امسال بازسازی این عملیات با محور معرفی نقش لشکر ۴۱ ثارالله و تبیین سیره و فرماندهی شهید علی ماهانی انجام میشود و با رویکرد جدید، تلاش میشود این بازسازی بهصورت میدانی و نزدیکتر به فضای عمومی جامعه، بدون ایجاد مزاحمت برای شهروندان و با بهرهگیری از راویان، بازیگران و جلوههای هنری اجرا شود.