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واحد انباشت و برداشت کنسانتره مجتمع فولاد خراسان با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیون یورو با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آئین افتتاح مجتمع فولاد خراسان و در آیین بهرهبرداری از این واحد انباشت و برداشت کنسانتره این مجتمع فولادی، با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید در مجتمع فولاد خراسان گفت: تولید یک امر ملی است و نباید به آن نگاه بخشی داشت؛ از اینرو باید با رفع ناترازیهای انرژی و حمایت از واحدهای صنعتی، زمینه تداوم تولید و تکمیل زنجیره ارزش فراهم شود.
سیدمحمد اتابک با اشاره به وضعیت زنجیره تولید در مجتمع فولاد خراسان افزود: آنچه در این مجموعه مشاهده میشود، این است که زنجیره تولید هنوز بهطور کامل تکمیل نشده و باید به کارخانه کمک کنیم تا این زنجیره تکمیل شود.
وی ادامه داد: برای تکمیل زنجیره تولید، لازم است کارخانه به درآمد و منابع مالی مناسبی دست پیدا کند تا بتواند هزینه اجرای خطوط تولیدی را که هنوز در زنجیره آن وجود ندارند، تأمین کند.
اتابک با اشاره به طرحهای در دست اجرای فولاد خراسان گفت: خط کنسانتره این مجموعه مدتهاست که عملیات اجرایی آن آغاز شده، اما به دلیل کمبود منابع مالی متوقف مانده است.
وی تصریح کرد: منابع خود کارخانه نیز به دلیل ناترازیهایی که به آن تحمیل شده، متأسفانه برای تکمیل زنجیره تولید کفایت نمیکند و باید برای حل این مسئله چارهاندیشی شود.
وی تأکید کرد: نگاه ما به کارخانهها و واحدهای صنعتی نباید صرفاً یک نگاه بخشی باشد؛ تولید یک امر ملی است و نمیتوان تولید را به یک بخش خاص محدود کرد.
اتابک گفت: وقتی تولید یک واحد صنعتی متوقف یا محدود میشود، آثار آن تنها متوجه همان کارخانه نیست، بلکه بر درآمد ملی، اشتغال، زنجیره تأمین و فعالیت سایر واحدهای مرتبط نیز تأثیر میگذارد.
وی افزود: بنابراین باید به تولید بهعنوان یک موضوع ملی نگاه کنیم و همه دستگاهها در چارچوب مسئولیتهای خود برای حفظ و استمرار تولید همکاری کنند.
وی با اشاره به آثار ناترازی انرژی بر فعالیت واحدهای صنعتی اظهار کرد: باید ناترازیهای موجود را با جدیت دنبال و مدیریت کنیم و مطابق دستور رئیسجمهور عمل شود.
اتابک با اشاره به دستور رئیسجمهور درباره تأمین برق صنایع گفت: رئیسجمهور تأکید کردهاند که برق صنایع قطع نشود و این موضوع نیز از طریق رسانه ملی اعلام و ابلاغ شده است.
وی افزود: وقتی چنین دستوری وجود دارد، باید بررسی شود که چرا برخی واحدهای صنعتی همچنان با قطع یا محدودیت برق مواجه هستند.
وی ادامه داد: قطع برق واحدهای صنعتی از نظر اقتصادی، امنیت منطقه و همچنین تکمیل زنجیره تولید، پیامدهای مناسبی ندارد و نمیتواند با اهداف توسعه صنعتی کشور همراستا باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه بر ضرورت حمایت از مجتمع فولاد خراسان برای تکمیل زنجیره تولید تأکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که کارخانه بتواند از محل درآمد و منابع خود، طرحهای توسعهای و خطوط تولیدی مورد نیاز را تکمیل کند و در مواردی که منابع داخلی کافی نیست، حمایتهای لازم صورت گیرد.
وی افزود: تکمیل زنجیره تولید علاوه بر افزایش ظرفیت و بهرهوری واحد صنعتی، موجب تقویت تولید، اشتغال و ارزش افزوده در منطقه خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاههای مختلف برای رفع موانع تولید تأکید کرد و ادامه داد: هدف باید این باشد که ظرفیتهای موجود صنعت حفظ شود و واحدهای تولیدی بتوانند با استفاده از ظرفیت کامل خود به فعالیت ادامه دهند.
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود، ناترازی انرژی را یکی از چالشهای مهم بخش تولید عنوان کرد و گفت: محدودیت برق و گاز، علاوه بر کاهش تولید، منابع مالی واحدهای صنعتی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و توان آنها برای اجرای طرحهای توسعهای را کاهش میدهد.
وی افزود: اگر واحد صنعتی به دلیل محدودیت انرژی نتواند با ظرفیت مناسب تولید کند، طبیعی است که درآمد آن نیز کاهش پیدا میکند و در نتیجه منابع لازم برای تکمیل طرحهای توسعهای و زنجیره تولید را در اختیار نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: بنابراین مدیریت ناترازی انرژی باید به شکلی انجام شود که کمترین آسیب را به تولید وارد کند و در عین حال، استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و تکمیل زنجیرههای تولیدی کشور مورد توجه قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با تأکید دوباره بر ضرورت نگاه ملی به تولید اظهار کرد: حفظ تولید، تکمیل زنجیرههای صنعتی و جلوگیری از توقف واحدهای تولیدی، موضوعاتی هستند که نیازمند همکاری همه دستگاهها و مجموعههای مسئول است.
تجلیل از موسسان، مدیران عامل و پیشکسوتان و رونمایی از یادبود ۲۵ سالگی تولید در مجتمع فولاد خراسان از دیگر برنامههای وزیر صنعت، معدن و تجارت در نیشابور بود.