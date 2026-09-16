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یارانه نقدی مرحله ۱۸۷ مربوط به شهریورماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهکهای اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانهها، یارانه نقدی مرحله ۱۸۷ مربوط به شهریورماه سال جاری، به مبلغ ۱۱۰ هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۵۹۵ نفر از سرپرستان خانوارهای دهکهای اول تا سوم واریز و قابل برداشت است.
این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خریدهای اعتباری انجام شده است.
شایان ذکر است، بر اساس دهکبندی اعلامشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۷۱۷ نفر در دهکهای اول تا سوم قرار دارند که یارانه نقدی آنان بیستوپنجم هر ماه از طریق ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.