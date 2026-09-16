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همایش بینالمللی «اربعین در مکتب امام مجاهد شهید» یازدهم آذر امسال در مشهد مقدس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین حسینی حجتالاسلام حمید احمدی گفت: این همایش با هدف بررسی و تبیین ابعاد مختلف اربعین حسینی در منظومه فکری امام شهید و فراهم کردن زمینه برای تولید آثار علمی و نظری در این حوزه برگزار میشود.
وی با اشاره به محورهای این همایش افزود: «مبانی، مؤلفهها و شاخصهای اربعین»، «اربعین در نسبت با بعثت، غدیر، عاشورا و جامعه مهدوی»، «اربعین، معنویت و خودسازی»، «اربعین، امتسازی و همزیستی مسالمتآمیز»، «اربعین و زمینهسازی تمدن نوین اسلامی»، «اربعین و گفتمان مقاومت»، «اربعین، رسانه، هنر و جهاد»، «اربعین، حکمرانی، مدیریت و آیندهنگری» و همچنین «شاخصنگاری و فراتحلیل مؤلفههای اربعین در اندیشه امام شهید» از جمله محورهای این همایش است.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین حسینی ادامه داد: مقالات ارسالی باید علاوه بر برخورداری از شاخصها و استانداردهای علمی، به تبیین و نظریهپردازی پیرامون اندیشه و مبانی فکری امام شهید بپردازند و از نظر علمی و محتوایی واجد ارزش پژوهشی باشند.
احمدی با اعلام دهم آبانماه ۱۴۰۵ بهعنوان آخرین مهلت ارسال مقالات گفت: پژوهشگران، استادان دانشگاه، حوزویان و علاقهمندان میتوانند آثار و مقالات خود را تا این تاریخ به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
وی افزود: این همایش به همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی شهید خامنهای، حوزه نمایندگی ولیفقیه در امور حج و زیارت و ستاد مرکزی اربعین برگزار میشود.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین حسینی خاطرنشان کرد: علاقهمندان برای ارسال آثار و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به نشانی
Arbaeenconf.irمراجعه کرده و یا از طریق پست الکترونیکیarbaeenconferences@gmail.com با دبیرخانه همایش در ارتباط باشند.