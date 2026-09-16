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شهردار منطقه ۴ با تأکید بر اهمیت آغاز سال تحصیلی بهعنوان فرصتی برای ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت هویت ملی و توجه به سرمایههای انسانی آینده شهر، از اجرای مجموعه ویژه برنامههای طرح مهر قلم همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدمحمد موسوی گفت: در قالب این طرح، برنامههای متنوع فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، سلامت، گردشگری و ورزشی با محوریت دانشآموزان و مدارس منطقه اجرا خواهد شد و مهر را نقطه آغاز یک مسیر تازه برای یادگیری، امید، نشاط و مشارکت اجتماعی میدانیم.
شهردار منطقه ۴ در ادامه گفت: در قالب طرح "مهر قلم"، طیف گستردهای از برنامهها برای دانشآموزان تدوین شده که شامل آیینهای بازگشایی مدارس و دانشگاهها، زنگ مهر، بعثت دانشآموزی از طریق اهدای پرچم ایران، گل و شیرینی، و نهضت خوانش سرودهای ملی و حماسی است. همچنین برنامههای هویتمحوری نظیر اجرای ایستگاه ایران، شکوه جاودان برای برافراشتن پرچم ایران در مدارس و گفتوشنود با حضور کارشناسان و راویان در مدارس در دستور کار قرار دارد.