شهردار منطقه ۴ با تأکید بر اهمیت آغاز سال تحصیلی به‌عنوان فرصتی برای ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت هویت ملی و توجه به سرمایه‌های انسانی آینده شهر، از اجرای مجموعه ویژه برنامه‌های طرح مهر قلم همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدمحمد موسوی گفت: در قالب این طرح، برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، سلامت، گردشگری و ورزشی با محوریت دانش‌آموزان و مدارس منطقه اجرا خواهد شد و مهر را نقطه آغاز یک مسیر تازه برای یادگیری، امید، نشاط و مشارکت اجتماعی می‌دانیم.

شهردار منطقه ۴ در ادامه گفت: در قالب طرح "مهر قلم"، طیف گسترده‌ای از برنامه‌ها برای دانش‌آموزان تدوین شده که شامل آیین‌های بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، زنگ مهر، بعثت دانش‌آموزی از طریق اهدای پرچم ایران، گل و شیرینی، و نهضت خوانش سرود‌های ملی و حماسی است. همچنین برنامه‌های هویت‌محوری نظیر اجرای ایستگاه ایران، شکوه جاودان برای برافراشتن پرچم ایران در مدارس و گفت‌و‌شنود با حضور کارشناسان و راویان در مدارس در دستور کار قرار دارد.

موسوی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از این طرح به تکریم خانواده‌های شهدای دانش‌آموز و اجرای برنامه‌های نشان جاودان و یاد یاران اختصاص یافته است که شامل کاشت نهال به یاد این عزیزان نیز می‌شود.

وی افزود: در راستای حمایت‌های اجتماعی، برنامه نسیم مهربانی برای توزیع نوشت‌افزار ایرانی میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار، اجرای جشن در مراکز خاص و حمایت از این گروه از دانش‌آموزان و همچنین برگزاری مسابقات نقاشی و دل‌نوشته اجرا خواهد شد.

شهردار منطقه ۴ گفت: از دیگر محور‌های طرح "مهر قلم" می‌توان به برگزاری المپیاد ورزشی مهرپویا، اجرای زنگ تحرک در مدارس، برگزاری رقابت‌های مجازی مهرپویا یا همان رقابت در خانه، و اجرای برنامه‌های سلامت با عناوین فرآموز سیار و همایش سلامت اشاره کرد. همچنین برای ایجاد فضای شاد، برنامه‌های سینما مدرسه، اجرای برنامه گردشگری سلام تهران و برگزاری مراسم شوق مهر برای استقبال از دانش‌آموزان در چهارراه‌های پرتردد منطقه پیش‌بینی شده است.