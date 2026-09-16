معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: طرح دوخطه‌کردن راه‌آهن زنجان-قزوین که در سال‌های گذشته آغاز شده، اکنون با انجام بخش عمده عملیات اجرایی و عبور قطار‌ها از خط دوم، به بهره‌برداری کامل نزدیک شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمدجعفر قائم‌پناه در جریان سفر به استان زنجان و بازدید از پروژه دوخطه‌کردن راه‌آهن زنجان-قزوین گفت: این طرح سال‌هاست آغاز شده، اما طی دو سال گذشته با جدیت بیشتری دنبال شده و در حال حاضر قطار‌ها از خط دوم عبور می‌کنند.

وی با اشاره به باقی‌ماندن یک بخش حدود ۱۰۰ متری از مسیر، گفت: برای عبور خط جدید از زیر یک پل، موضوعی باید تعیین تکلیف شود و پس از حل این مسئله، طرح به بهره‌برداری کامل نزدیک خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: پس از سفر رئیس‌جمهور به استان، مراحل پایانی این پروژه با جدیت بیشتری دنبال شده است و با توجه به انجام بخش عمده کار، تکمیل آن در دستور کار قرار دارد.

قائم‌پناه با اشاره به رویکرد دولت در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، افزود: دولت تلاش می‌کند پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام برساند و تا حد امکان پروژه جدیدی را آغاز نکند؛ در سفر‌های استانی نیز اولویت تأمین اعتبار با طرح‌هایی است که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت دارند و پس از آن پروژه‌های با پیشرفت بالای ۵۰ درصد در اولویت قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: قطار‌ها در حال حاضر در این مسیر حرکت می‌کنند و سرعت حرکت حدود ۱۴۰ کیلومتر بر ساعت است که امکان افزایش آن تا ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت نیز وجود دارد.

قائم‌پناه گفت: از سال گذشته ۸۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه مصوب شده که ۴۰۰ میلیارد تومان آن در سال گذشته پرداخت شده و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز امسال پرداخت خواهد شد و با تأمین این منابع و انجام کار‌های باقی‌مانده، طرح به بهره‌برداری خواهد رسید.

پروژه دوخطه‌کردن راه‌آهن زنجان-قزوین به طول ۱۸۱ کیلومتر در چهار قطعه اجرایی شده و از طرح‌های مهم حمل‌ونقل ریلی استان به شمار می‌رود.