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عدم تناسب قیمت خرید مرغ زنده با هزینه‌های تولید، مهم‌ترین چالش تولیدکنندگان

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام و طیور با دعوت از صادرکنندگان بخش خصوصی برای صادرات مرغ گفت تلاش می‌کنیم با توسعه صادرات و خرید با قیمت مصوب مشکلات تولیدکنندگان مرغ را کاهش دهیم.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵- ۱۸:۴۴
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برچسب ها: تولیدکنندگان مرغ ، مرغ ، شرکت پشتیبانی امور دام کشور
 