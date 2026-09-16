استاندار گیلان از شهردار آستارا به دلیل اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های شهری و گردشگری برای ارتقای خدمات عمومی و توسعه این شهرستان گردشگرپذیر قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس با اهدای لوح تقدیر به میثم الوان‌پور، شهردار آستارا، از اقدامات انجام‌شده در حوزه عمران شهری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات عمومی در این شهر مرزی تجلیل کرد.

استاندار گیلان در این لوح، تلاش مستمر، مدیریت کارآمد و پیگیری طرح‌های کلیدی شهری را از جمله اقدامات مؤثر مدیریت شهری آستارا برشمرد و نقش این اقدامات را در بهبود زیرساخت‌های عمومی و فراهم‌سازی زمینه توسعه پایدار این شهر مرزی مورد توجه قرار داد.

زیرساخت‌های شهری؛ پیشران توسعه گردشگری آستارا

آستارا به دلیل موقعیت مرزی، ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری و حضور گسترده مسافران، از شهر‌های مهم گردشگرپذیر گیلان به شمار می‌رود و ارتقای زیرساخت‌های شهری و گردشگری می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ماندگاری مسافران، بهبود کیفیت خدمات و تقویت سهم این شهرستان از اقتصاد گردشگری داشته باشد.

یک طرح ساحلی هفته دولت امسال با مشارکت شهرداری آستارا و بخش خصوصی در این شهر مرزی به بهره‌برداری رسید؛ مجموعه‌ای که به لحاظ برخورداری از امکانات رفاهی و تفریحی، از طرح‌های پیشرو ساحلی کشور محسوب می‌شود و گامی در مسیر تقویت زیرساخت‌های گردشگری و ارتقای خدمات به مسافران و شهروندان آستارا است.

استاندار گیلان در تقدیر از شهردار آستارا، مدیریت مسئولانه و دقت بر اجرای طرح‌های کلیدی تاکید و ابراز امیدواری کرد این رویکرد با هدف توسعه متوازن شهری، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت ظرفیت‌های گردشگری آستارا استمرار یابد.

هادی حق‌شناس همچنین ضمن قدردانی از مجموعه مدیریت شهری آستارا، تداوم تعامل شهرداری با بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای توسعه زیرساخت‌های رفاهی و گردشگری را زمینه‌ساز شتاب‌بخشی به توسعه این بندر مرزی و گردشگرپذیر دانست.