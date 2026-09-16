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تعداد ۳۰۰ بسته نوشتافزار به همت قرارگاه جهادی حضرت بقیةالله اعظم سپاه ناحیه مقاومت بسیج چوار در بین دانشآموزان نیازمند این شهرستان تهیه و آماده توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با مشارکت و همراهی خیرین نیکاندیش و جهادگران بسیجی؛ اقلام نوشتافزار پس از جمعآوری و تهیه در قالب ۳۰۰ بسته برای دانشآموزان نیازمند شهرستان چوار آماده توزیع شد.
این بستهها در آستانه سال تحصیلی و با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار در میان جامعه هدف شهرستان چوار توزیع میشود.
این حرکت جهادی به منظور ترویج فرهنگ نوعدوستی، کمک مؤمنانه و حمایت از دانشآموزان نیازمند و با مشارکت خیرین و گروههای جهادی بسیج صورت گرفته است.
قرارگاه جهادی حضرت بقیةالله اعظم سپاه ناحیه مقاومت بسیج چوار با اجرای برنامههای مختلف خدمترسانی و محرومیتزدایی، تلاش میکند با بهرهگیری از ظرفیت خیرین و جهادگران بسیجی؛ گامی در زمینه کاهش مشکلات اقشار کمبرخوردار و حمایت از خانوادههای نیازمند این شهرستان بردارد.
در این طرح، خیرین و جهادگران بسیجی با مشارکت در تأمین اقلام مورد نیاز دانشآموزان، زمینه را برای توزیع عادلانهتر لوازمالتحریر و حمایت از ادامه تحصیل دانشآموزان نیازمند فراهم کردهاند.