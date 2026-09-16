سخنگوی وزارت امور خارجه در فضای مجازی نوشت: صدر اعظم آلمان نمی‌تواند از جنگ و جنایت حمایت کند و همزمان خود را قهرمان صلح و معلم اخلاق معرفی کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در فضای مجازی در واکنش به ادعا‌ها و اتهامات صدر اعظم آلمان علیه ایران، نوشت: «صدراعظم آلمان از «جنگ» ایران، «برنامه هسته‌ای نظامی» آن و «نیابتی‌های» ایران سخن می‌گوید.

این، یک روایت کاملا تحریف‌شده است. این آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، نه ایران، که جنگ تجاوزکارانه را آغاز کرد. آلمان حتی از حداقل شجاعت اخلاقی لازم برای محکوم کردن این عمل تجاوز هم برخوردار نبود.

مردمانی که برلین «نیابتی» می‌نامد، کنشگران مستقلی هستند با آرمان‌ها و محاسبات روشن خودشان. آنها برای حق تعیین سرنوشت، آزادی و کرامت در برابر اشغال و سیطره‌طلبی می‌جنگند.

ایران هیچ برنامه هسته‌ای «نظامی» ندارد، ولو این دروغ بزرگ ساخت اسرائیل را بار‌ها تکرار کنید.

منطقه ما نباید بهای احساس گناه آلمان یا عادتش به تمکین در برابر قلدر‌ها را بپردازد.

آلمان نمی‌تواند آشکارا از «کار کثیف» پشتیبانی کند و سپس خود را قهرمان صلح و معلم اخلاق جا بزند.»