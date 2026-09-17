به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ صغیر اصفهانی از شاعران برجسته دوره معاصر و از چهره‌های تأثیرگذار در شعر آیینی و غزل فارسی به شمار می‌رود که آثار او جایگاهی ویژه در میان دوستداران ادبیات دارد.

زبان روان، ارادت عمیق به اهل‌بیت(ع)، توجه به مضامین اخلاقی و اجتماعی و پیوند شعر او با فرهنگ مردم اصفهان، از ویژگی‌های برجسته آثار این شاعر است.

این آیین باهمراهی مرکزآفرینشهای ادبی قلمستان وبا حضورشاعران،ادیبان،پژوهشگران و علاقه‌مندان فرهنگ و ادب برگزار و در کنار رونمایی از کتاب صغیر، گزیده‌ای از اشعار این استاد فقید ادبیات اصفهان نیز معرفی شد.