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آیین بزرگداشت صغیر اصفهانی، شاعر نامآور و از چهرههای ماندگار ادبیات اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ صغیر اصفهانی از شاعران برجسته دوره معاصر و از چهرههای تأثیرگذار در شعر آیینی و غزل فارسی به شمار میرود که آثار او جایگاهی ویژه در میان دوستداران ادبیات دارد.
زبان روان، ارادت عمیق به اهلبیت(ع)، توجه به مضامین اخلاقی و اجتماعی و پیوند شعر او با فرهنگ مردم اصفهان، از ویژگیهای برجسته آثار این شاعر است.
این آیین باهمراهی مرکزآفرینشهای ادبی قلمستان وبا حضورشاعران،ادیبان،پژوهشگران و علاقهمندان فرهنگ و ادب برگزار و در کنار رونمایی از کتاب صغیر، گزیدهای از اشعار این استاد فقید ادبیات اصفهان نیز معرفی شد.