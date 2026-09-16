به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در نشست ستاد خدمات سفر استان با اشاره به افزایش آمار تصادفات جاده‌ای در خراسان جنوبی گفت: افزایش تصادفات و تلفات جاده‌ای واقعاً نگران‌کننده است و برای کاهش این حوادث باید همه ظرفیت‌های استان پای کار بیایند.

وی افزود: اگرچه اقدامات و تلاش‌های پلیس راه و دستگاه‌های مسئول در این زمینه قابل تقدیر است، اما کاهش تصادفات موضوعی نیست که یک دستگاه یا مجموعه به تنهایی بتواند آن را مدیریت کند و باید همه امکانات استان برای این هدف بسیج شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پیامدهای جبران‌ناپذیر تصادفات گفت: پشت هر فوتی یک خانواده آسیب‌دیده قرار دارد و بسیاری از حوادث نیز به قطع نخاع، از دست دادن اعضای خانواده و آسیب‌های ماندگار منجر می‌شود؛ بنابراین باید با جدیت بیشتری برای کاهش سوانح اقدام کنیم.

وی همچنین خواستار توجه بیشتر به محورهای فرعی و روستایی شد و گفت: تصادفات فقط در جاده‌های اصلی رخ نمی‌دهد و دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و شهرداری‌ها نیز باید برای ایمن‌سازی مسیرهای فرعی و کاهش حوادث نقش فعال‌تری داشته باشند.

هاشمی در ادامه با اشاره به مشکلات ایجادشده در جایگاه‌های سوخت استان گفت: موضوع سوخت باید با جدیت پیگیری شود و زیبنده نیست مسافری که وارد استان می‌شود با کمبود سوخت یا صف‌های طولانی در جایگاه‌ها مواجه شود.

وی از مسئولان مرتبط خواست برای رفع این مشکل و اجرای سامانه مربوط به سهمیه سوخت کارت‌های آزاد، اقدامات لازم را در سریع‌ترین زمان انجام دهند.

استاندار بر ضرورت نظارت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر تورهای گردشگری تأکید کرد و گفت: از حضور گردشگران در استان استقبال می‌کنیم، اما رعایت ضوابط، شئونات، مسائل بهداشتی، کیفیت غذا و وضعیت اسکان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین خواستار نظارت مستمر بر مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی شد و گفت: نظارت بر این مراکز نباید فقط به ایام نوروز محدود شود؛ مسافر در تمام طول سال وارد استان می‌شود و باید خدمات مناسب، سرویس‌های بهداشتی تمیز، نمازخانه مناسب و امکانات قابل قبول در اختیار او قرار گیرد.

استاندار با انتقاد از برگزاری برخی جشنواره‌ها به شکل محدود و تشریفاتی گفت: جشنواره فقط برپایی چند میز و عرضه چند قلم صنایع دستی یا غذا نیست.

هاشمی افزود: جشنواره باید برنامه‌ای متنوع برای حضور خانواده‌ها، گردشگران و مردم محلی باشد و در کنار معرفی محصولات، از ظرفیت بازی‌های بومی و محلی، ورزش، برنامه‌های عشایری و سایر ظرفیت‌های فرهنگی استفاده شود.

وی با اشاره به ظرفیت محصولات کشاورزی استان گفت: فصل برداشت محصولاتی مانند انار، عناب، انگور و دیگر محصولات، فرصت مناسبی برای برگزاری جشنواره‌های هدفمند و جذب گردشگر است.

هاشمی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و فرمانداری‌ها برای معرفی ظرفیت‌های استان تأکید کرد و افزود: برگزاری جشنواره‌های محصولات محلی می‌تواند بهانه‌ای برای حضور خانواده‌ها و گردشگران و معرفی ظرفیت‌های ناشناخته شهرستان‌ها باشد.

وی همچنین بر توجه بیشتر به صنایع دستی، گوهرسنگ‌ها و محصولات شاخص استان تأکید کرد و گفت: باید برای معرفی و عرضه این محصولات، بسته‌های مناسب گردشگری و سوغات استان تهیه شود.

استاندار از فرمانداران نیز خواست موضوع گردشگری و کاهش تصادفات را با جدیت در شهرستان‌ها پیگیری کنند و افزود: جلسات ستاد خدمات سفر باید در شهرستان‌ها نیز برگزار شود و وضعیت تصادفات در هر شهرستان به صورت جداگانه بررسی شود تا زمینه رقابت برای کاهش حوادث فراهم شود.