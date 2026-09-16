وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت بهره برداری از بسته تکمیلی واحد گندله سازی فولاد خراسان گفت: این طرح یکی از نیاز‌های مهم مجموعه فولاد برای بهبود فرآیند برداشت و انباشت مواد اولیه است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمحمد اتابک در سفر به استان خراسان رضوی در مراسم عملیات اجرایی این طرح، ضمن قدردانی از مهندسان، کارگران، مدیران و سرمایه‌گذاران افزود: راه‌اندازی استکر ریکلایمر، همچون نخستین خط ایجادشده در این مجموعه در حدود ۲۵ سال گذشته، زمینه‌ساز خیر و برکت و توسعه بیشتر فعالیت‌های مجتمع فولاد باشد.

گفتنی است؛ بسته تکمیلی واحد گندله سازی با عنوان «استکر ریکلایمر» فولاد خراسان با اشتغالزایی برای ۸۰ نفر، انباشت و برداشت ۷۰۰ تن گندله در سال و ۲۰ میلیون یورو سرمایه گذاری به بهره برداری رسید.