کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در تازه‌ترین تصمیمات خود، شرایط جدیدی را برای تسهیل رفع تعهد ارزی فعالان اقتصادی، تعیین تکلیف فروش‌های اسکناس پیشین و همچنین بسته‌های حمایتی ویژه برای صادرکنندگان فرش دستباف و صنایع‌دستی تصویب و ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، در چهل‌وچهارمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، ۳ تصمیم راهگشا در راستای تسهیل بازگشت ارز و مانع‌زدایی از صادرات غیرنفتی اتخاذ شد:

۱. پذیرش فروش‌های اسکناس پیش از ابلاغ شیوه‌نامه

بر اساس مصوبه کارگروه، ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی که پیش از تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ (پیش از ابلاغ شیوه‌نامه فروش اسکناس) اقدام به فروش ارز کرده‌اند، با تأیید بانک عامل و ارائه رسید معتبر فروش اسکناس، مورد پذیرش بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

۲. تعیین تکلیف پروانه‌های صادراتی رسوب‌شده (بیش از ۱۵ ماه) صادرکنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه‌های صادراتی آن‌ها بیش از ۱۵ ماه سپری شده، می‌توانند تعهدات ارزی خود را از طریق فروش اسکناس به بانک مرکزی (با عاملیت بانک عامل) و با نرخ خرید حواله سامانه ETS در روز معامله، هم‌زمان با ارائه اظهارنامه گمرکی رفع کنند.

۳. مهلت ۱۵ ماهه و تخفیف ۲۰ درصدی برای فرش دستباف و صنایع‌دستی با هدف حمایت ویژه از هنر-صنعت ملی،

بر اساس کدتعرفه‌های اعلامی از سوی مرکز ملی فرش ایران

مهلت سررسید ایفای تعهدات ارزی صادرات فرش دستباف و صنایع دستی ۱۵ ماه تعیین شد.

میزان الزام به بازگشت ارز به جای ۱۰۰ درصد، معادل ۸۰ درصد ارزش صادراتی لحاظ خواهد شد (۲۰ درصد معافیت/تخفیف تعهدی).

این مصوبه برای پروانه‌های صادراتی با تاریخ ارزیابی از اول فروردین ۱۴۰۵ تا پایان سال ۱۴۰۵ لازم‌الاجراست.