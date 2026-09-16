خیابان سپه قزوین، نخستین خیابان ایران، این روز‌ها میزبان تجمع‌های مردمی است؛ حضوری که نمادی از ایستادگی و وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب و شهداست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، خیابان سپه، نخستین خیابان ایران، این روزها علاوه بر پیشینه تاریخی، به نمادی از ایستادگی و حضور مردم قزوین تبدیل شده است.

بیش از ۲۰۰ شب است که تجمع مردمی در جوار شهرداری قزوین برگزار می‌شود و اقشار مختلف مردم با حضور در این مراسم، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب، شهدا و ایران تأکید می‌کنند.

این خیابان که با نام «شهدا» نیز شناخته می‌شود، میزبان خانواده‌های شهدا و مادرانی است که خاطرات سال‌های دفاع مقدس و شهدای خود را روایت می‌کنند.

مادر شهیدان رستمی زرآبادی و کیال‌ها از جمله حاضران در این تجمع هستند که با مرور خاطرات شهدای خانواده خود، بر تداوم مسیر ایثار و شهادت تأکید دارند.

حضور مستمر مردم در این تجمع، خیابان شهدا را به یکی از جلوه‌های پیوند مردم قزوین با فرهنگ ایثار، شهادت و دفاع از کشور تبدیل کرده است.



