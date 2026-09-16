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بیستوپنجمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب (مدیریت هوشمندانه تلفات انرژی برق) در بیجار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مجری طرحهای کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی برق کردستان اظهار کرد: طرح ملی مهتاب با رویکرد مدیریت هوشمند شبکه و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، نقش مهمی در کاهش تلفات فنی و غیر فنی، جلوگیری از هدررفت انرژی و افزایش پایداری شبکه برق دارد و اجرای مستمر این طرح میتواند در مدیریت بار شبکه و کاهش فشار ناشی از افزایش مصرف برق مؤثر باشد.
کرم زاده افزود: همکاری و هماهنگی میان مجموعه شرکت توزیع نیروی برق، دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر مجموعههای مرتبط، از مؤلفههای مهم اجرای موفق این طرح در شهرستان بیجار به شمار میرود.
وی یادآور شد: طرح ملی مهتاب به صورت مستمر در سطح کشور در حال اجراست و استمرار این اقدامات، در کنار مدیریت مصرف از سوی مشترکان، میتواند زمینهساز استفاده بهینهتر از ظرفیتهای موجود، کاهش تلفات شبکه و تأمین پایدار انرژی برق برای شهروندان باشد.