به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مجری طرح‌های کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی برق کردستان اظهار کرد: طرح ملی مهتاب با رویکرد مدیریت هوشمند شبکه و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، نقش مهمی در کاهش تلفات فنی و غیر فنی، جلوگیری از هدررفت انرژی و افزایش پایداری شبکه برق دارد و اجرای مستمر این طرح می‌تواند در مدیریت بار شبکه و کاهش فشار ناشی از افزایش مصرف برق مؤثر باشد.

کرم زاده افزود: همکاری و هماهنگی میان مجموعه شرکت توزیع نیروی برق، دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های نظامی و انتظامی و سایر مجموعه‌های مرتبط، از مؤلفه‌های مهم اجرای موفق این طرح در شهرستان بیجار به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: طرح ملی مهتاب به صورت مستمر در سطح کشور در حال اجراست و استمرار این اقدامات، در کنار مدیریت مصرف از سوی مشترکان، می‌تواند زمینه‌ساز استفاده بهینه‌تر از ظرفیت‌های موجود، کاهش تلفات شبکه و تأمین پایدار انرژی برق برای شهروندان باشد.