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برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز، ۵ حلقه چاه غیرمجاز درقلعه گنج پُر شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیریت منابع آب شهرستان قلعهگنج اعلام کرد: این عملیات برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، اجرای ضوابط و مقررات مربوط به حفاظت از منابع آب و صیانت از حقوق عمومی اجرا شد.
وی افزود: با شناسایی و پیگیری وضع چاههای غیرمجاز و در چارچوب قوانین و مقررات، اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه برداشتهای غیرقانونی انجام می شود.
برخورد با چاههای غیرمجاز و جلوگیری از بهرهبرداری بدون مجوز، یکی از اقدامات مهم در حفاظت از منابع آب زیرزمینی به شمار میرود و عملیات شناسایی، پیگیری و تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز در شهرستان قلعهگنج با همکاری دستگاههای ذیربط ادامه خواهد داشت.