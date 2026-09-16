نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز در چهاردهمین جشنواره ملی «تیتر»، با کسب ۱۷ مقام برتر در بخش‌های مختلف، عنوان نخست دانشگاه‌های غیرستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی دانشگاه شیراز اعلام کرد : نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز در چهاردهمین جشنواره ملی «تیتر»، با کسب ۱۷ مقام برتر در بخش‌های مختلف، عنوان نخست دانشگاه‌های غیرستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از آن خود کردند.

در این دوره از جشنواره که با ارسال بیش از ۵۵ هزار و ۴۶۰ اثر از دانشگاه‌های سراسر کشور همراه بود، آثار دانشجویان این دانشگاه در رسته‌های متنوع اجتماعی، سیاسی، طنز، علمی، فنی و مهندسی، ادبی، قرآنی، کشاورزی، محیط‌زیست، هنر و معماری و نشریات تصویری، نظر داوران را جلب کرد و موفق به کسب رتبه‌های برتر شد.

جزئیات مقام‌های کسب‌شده

دانشجویان دانشگاه شیراز در این رویداد ملی، عناوین متعددی را در بخش‌های مختلف به دست آوردند که به شرح زیر است:

سنا جنگجو: مقام اول رسته نشریات طنز (نشریه پادزهر)، مقام سوم رسته نشریات اجتماعی (نشریه پادزهر)

فهیمه عفیفی: مقام اول رسته نشریات علمی فنی و مهندسی (نشریه فلز)، مقام اول بخش مقالات علمی تخصصی فنی مهندسی

محمدحسین عوض‌پور: مقام اول رسته نشریات قرآنی (نشریه نقطه سر خط)، مقام دوم بخش نشان فرشته (نشریه نقطه سر خط)

تهمینه روزی‌طلب: مقام اول بخش نشان فرشته (نشریه هفت)، مقام دوم نشریات هنر و معماری (نشریه هفت)

مریم مظاهری: مقام اول رسته نشریات سیاسی (نشریه آدینه)

یسنا ریحانی: مقام اول رسته نشریات علوم پایه (نشریه رویش)

حامد غلامی: مقام اول مقاله دینی قرآنی

طاهره برزگر: مقام اول مقاله بخش کشاورزی، دامپزشکی و محیط‌زیست

یاسمین خزان: مقام اول نشریات علمی کشاورزی، دامپزشکی و محیط‌زیست (نشریه وهومن)

علیرضا رفیعی‌سعدی: مقام دوم رسته نشریات سیاسی (نشریه کورسو)

فاطمه بادغن: مقام دوم رسته مقاله کارآفرینی (نشریه راهبرد)

پریا رحیمی: مقام سوم رسته نشریه ادبی (نشریه کلک خیال)

احمدرضا نکونام: برگزیده بخش نشریات تصویری (نشریه آوای طبیعت)

این موفقیت که نشان‌دهنده حضور فعال و اثرگذار دانشجویان دانشگاه شیراز در عرصه نشریات دانشجویی است، ظرفیت بالای آنان را در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، ادبی و هنری به اثبات رساند و بیانگر تنوع و پویایی فعالیت‌های نشریاتی در این دانشگاه است.