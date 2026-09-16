پخش زنده
امروز: -
صدای آفتاب سالهاست در طول شبانهروز، با شعار فرهنگ، صنعت، زندگی، همراه همیشگی مردم استان مرکزی در خانه، تاکسی و محل کار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رادیوی شبکه آفتاب به صورت ۲۴ ساعته مهمان هم استانی هاست.
برنامه صبحگاهی گلبانگ صبح، کانون مهر، چاوش، روستای من، موج مَجاز، برنامه خانواده و مطالبه گری پاسخ بخشی از برنامههای رادیو است که همراه مخاطبان و شنوندگان این رسانه استانی است.
صدای آفتاب با تنوع بخشی به تولیدات سعی در جلب مخاطبان مختلف دارد.
خادمان مردم در رسانه ملی، سالانه سه هزار و ۸۰۰ ساعت برنامه رادیویی تقدیم مخاطبان میکند.