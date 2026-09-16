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پل شور مسیر بندرعباس به حاجی آباد که در حملات ارتش تروریستی آمریکا تخریب شده بود با ۹۲ درصد پیشرفت برای بازگشت به مدار رفت و برگشت آماده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای هرمزگان گفت: برای بازسازی این پل آسیب دیده از حملات ارتش تروریستی آمیریکا شش گروه شبانه روزی در حال فعالیت هستند که در مراحل پایانی کار قرار دارد.
عباس شرفی افزود: پل شور در کیلومتر ۳۶ محور بندرعباس - حاجیآباد و پیش از ایست بازرسی شهید میرزایی قرار دارد که در پی حملات دشمن متجاوز صهیونی - آمریکایی، دهانه چهارم آن بهطور کامل تخریب شد.
وی گفت: عملیات بازسازی این پل از پنجم مردادماه ۱۴۰۵ آغاز شد و با توجه به اهمیت محور و ضرورت تأمین ایمنی رفت و آمد کاربران جادهای، روند اجرای پروژه با سرعت در حال انجام است.
شرفی در بخش دیگری از سخنان خود به خسارات وارده به پل دوم شور در محور بندرعباس - حاجیآباد در جریان حملات دشمن اشاره کرد، افزود: با تخریب کامل دهانههای سوم و چهارم این پل، عملیات بازسازی آن از پنجم مردادماه آغاز شده است.
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شرفی افزود: با اجرای روند بیوقفه بازسازی این پل، هماکنون پایههای آن آماده شده و پس از تکمیل تیرها در کارگاه، نصب آنها در محل پروژه صورت میگیرد.
وی گفت: نیروهای راهداری و عوامل اجرایی در تلاشند در روند تکمیل این پلها با رعایت الزامات فنی و ایمنی، شرایط مناسبی را برای رفت و آمد ایمن و پایدار در محور بندرعباس - حاجیآباد برقرار کنند.
هفته گذشته پل های مسیر رودان به بندرعباس نیز که در حملات ارتش تروریستی آمریکا تخریب شده بود زیر بار ترافیک رفت.