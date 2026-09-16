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دبیر پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر ضرورت یکپارچهسازی نظام حکمرانی، تقویت مرکز ملی فضای مجازی و توجه جدی به ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ سعیدرضا عاملی، در همایش ملی تنظیمگری فضای مجازی، با اشاره به مفهوم «جامعهپردازی» در بیانیه گام دوم انقلاب اظهار کرد: انسانها ماشین نیستند؛ انسان دارای اراده است. در مسائل اجتماعی نمیتوان صرفاً با دستور و بخشنامه انتظار تحقق اهداف را داشت. به همین دلیل، در حوزه جامعهپردازی باید به ظرافتهای اجتماعی و اقتضائات انسانی توجه کرد.
وی افزود: از نظر شکلی، مدل حکمرانی در فضای مجازی را میتوان مبتنی بر مفهوم «دو فضا» دانست؛ به این معنا که باید از یک سو به اقتضائات زیستبوم زندگی مردم ایران و میراث تاریخی و تمدنی کشور توجه داشت و از سوی دیگر، فضای مجازی را بهعنوان فضایی معادل و در کنار فضای فیزیکی در نظر گرفت که قابلیتهای متفاوتی دارد.
عاملی با بیان اینکه تفاوت میان «فضا» و «مکان» اقتضائات حکمرانی را تغییر میدهد، گفت: در فضای فیزیکی با اشیا، مکان و زمان فیزیکی سروکار داریم، اما در فضای مجازی با فضایی مواجهیم که میلیاردها کاربر و قدرتهای بزرگ فناوری در آن حضور دارند و منطق متفاوتی بر آن حاکم است.
عاملی افزود: یکی از قدرتمندترین اشکال جاسوسی، جاسوسی دادهمحور است؛ زیرا دادهها میتوانند تصویری از اولویتها و علایق یک جامعه و الگوهای ارتباطی آن ارائه کنند.
دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت تنظیمگری در فضای مجازی گفت: در این فضا مدلهای کنترلی به تنهایی نمیتوانند کارآمد باشند و باید از مدلهایی استفاده کرد که مبتنی بر انگیزه، قانونمندی و تنظیمگری مناسب باشند.
وی تصریح کرد: ما در ایران کمترین میزان قانونگذاری متناسب با تحولات فضای مجازی را داشتهایم. قوانینی مانند قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانهای مربوط به حدود دو دهه قبل هستند و متناسب با ظرفیتها و مسائل جدید فضای مجازی، پاسخگوی همه نیازهای امروز نیستند.
عاملی خاطرنشان کرد: تفاوت میان فضای فیزیکی و فضای مجازی و همچنین تفاوت مفهوم زمان در این دو فضا، شرایط حکمرانی را کاملاً متفاوت کرده است. در فضای فیزیکی با زمان خطی و مفاهیمی مانند شب و روز مواجهیم، اما در فضای مجازی سرعت و همزمانی، فاصلهها را از میان برده و این ویژگی، مدلهای حکمرانی و تنظیمگری متفاوتی را میطلبد.
وی در جمعبندی سخنان خود گفت: اگر بخواهیم عناصر اصلی حکمرانی و تنظیمگری را در حوزههایی مانند زیرساخت، محتوا، داده و حریم خصوصی، اقتصاد و کسبوکار و امنیت سایبری اعمال کنیم، در درجه نخست باید یکپارچگی در نظام حکمرانی کشور وجود داشته باشد.
عاملی با انتقاد از وقفه در برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: بیش از یک سال است که جلسات شورای عالی فضای مجازی تشکیل نشده و این مسئله اهمیت دارد؛ چراکه کشور صدها و هزاران دستور کار دارد و یکی از مهمترین حوزههای مورد نیاز، مقرراتگذاری و قانونگذاری در فضای مجازی است.
وی افزود: شورای عالی فضای مجازی باید در حوزههایی مانند مقرراتگذاری، امنیت سایبری و سایر مسائل راهبردی، نقش خود را ایفا کند و تصمیمات آن در ساختار اجرایی کشور به مرحله اجرا برسد.
عاملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه ایران در حوزه قدرت سایبری گفت: بر اساس گزارشهای منتشرشده، ایران در رتبهبندی قدرت سایبری در جایگاه دهم جهان قرار دارد. این در حالی است که رتبه ایران در برخی شاخصهای تحول دیجیتال پایینتر است.
وی گفت: دلایل متعددی برای قدرت سایبری کشور مطرح شده است، اما یکی از ظرفیتهای مهم ایران، سرمایه انسانی است. ایران از نظر سرمایه انسانی مهندسی ظرفیت قابل توجهی دارد و بر اساس برخی رتبهبندیها، در این حوزه در جایگاه سوم جهان قرار گرفته است.
دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان تأکید کرد: کشوری که از سرمایه انسانی قدرتمندی برخوردار است، ظرفیت بالایی برای موفقیت در فضای مجازی دارد؛ اما استفاده از این ظرفیت نیازمند حکمرانی یکپارچه، تنظیمگری متناسب با تحولات فناوری و توجه جدی به زیرساخت، داده، اقتصاد دیجیتال، محتوا و امنیت سایبری است.