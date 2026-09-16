به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما جعفر گوهرکانی مدیرکل دفتر محیط زیستِ توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهادکشاورزی با اعلام این خبر گفت: تا پایان سال زارعی امسال (۱۴۰۶-۱۴۰۵)، هفت محصول زارعی و باغی از جمله سیر، سیب زمینی، پسته و زعفران باید شناسه تولید را دریافت کنند.

این الزام در پی دستور وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت عرضه با شناسه محصولات باقی و زراعی تا پایان سال زراعی جاری است.

طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارت جهاد کشاورزی همکاری اتاق اصناف و نظام مهندسی مکلف به ردیابی محصولات از مبدا تولید تا سفره است.





