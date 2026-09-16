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نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست با مقامات ارشد مرکز تجارت بینالملل (ITC) در ژنو، از آغاز دور جدید همکاریها برای ارتقای آمادگی صادراتی بنگاههای ایرانی، شناسایی بازارهای هدف صادراتی و اتصال شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) به خریداران بینالمللی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران : قدیر قیافه، نایبرئیس اتاق ایران در نشستی با مسئولان ارشد مرکز تجارت بینالملل در ژنو (ITC) برگزار شد، با تاکید بر نقش بیبدیل ITC در توانمندسازی و رشد کسبوکارهای کوچک و متوسط در جهان گفت: بخش خصوصی ایران علاقهمند است از شبکه گسترده و ابزارهای تحلیلی مرکز تجارت بینالملل برای اتصال هدفمند بنگاههای توانمند ایرانی به خریداران، زنجیرههای ارزش جهانی و شرکای تجاری معتبر بینالمللی استفاده کند.
نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به پیشینه تاریخی و ۱۴۲ ساله پارلمان بخش خصوصی در ایران، ابعاد ساختاری این نهاد را تشریح کرد و افزود: اتاق ایران با دارا بودن ۱۱۰ هزار عضو فعال، ۳۴ اتاق استانی، ۴۱ اتاق مشترک بازرگانی با کشورهای مختلف و بیش از ۶۰۰ تشکل اقتصادی تخصصی بهویژه ظرفیت کمنظیر کنفدراسیون صادرات ایران بزرگترین و کارآمدترین شبکه بخش خصوصی کشور به شمار میرود و بستری آماده برای پیادهسازی برنامههای توانمندسازی تجاری است.
قیافه با یادآوری پروژههای موفق گذشته میان دو نهاد از جمله پروژه توسعه تجارت ایران و اتحادیه اروپا، تدوین استراتژی ملی صادرات و دورههای تخصصی تحلیل بازار اظهار داشت: نشست امروز نقطه عطفی برای احیای ارتباط کاری مستقیم، تعیین نقاط تماس مشخص (Focal Points) میان دو طرف و تعریف سرفصلهای عملیاتی و کاربردی در همکاریهای دوجانبه است.
وی در همین راستا پیشنهاد کرد دورههای آموزشی و ظرفیتسازی متمرکزی از سوی ITC برای کارشناسان اتاق ایران، اتاقهای استانی و تشکلهای تخصصی در حوزههای «تحلیل بازار»، «شناسایی فرصتهای صادراتی» و «کاربرد ابزارهای مدرن هوش تجاری ITC» برگزار شود.
نایبرئیس اتاق ایران بر لزوم دسترسی بنگاههای ایرانی به اطلاعات بازار و بانکهای داده ITC تاکید کرد و گفت: اتاق ایران آمادگی دارد شرکتهای مستعد و دارای پتانسیل صادراتی را به این مرکز معرفی کند. همچنین پیشنهاد میکنیم مدلی عملیاتی طراحی شود تا با تعیین متولی بخش اقتصادی، دقیقا مشخص گردد کدام بازارهای منطقهای و جهانی بالاترین کشش و ظرفیت را برای جذب کالاهای غیرنفتی ایران دارا هستند.
وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی، از توسعه مناسبات با نهادهای بینالمللی با رویکرد صلحمحور و رفاهگستر استقبال میکند. قیافه در پایان از برنامه بخش خصوصی برای تاسیس نهادی نوین خبر داد و اعلام کرد: بخش خصوصی ایران پیگیر راهاندازی «آژانس سرمایهگذاری، توسعه و تسهیل تجارت» است؛ نهادی که هدف غایی آن تسهیل تجارت بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs)، سرمایهگذاری مشترک در بازارهای هدف و جذب سرمایههای خارجی پایدار به کشور خواهد بود.