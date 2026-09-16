آزمون عملی رشته علوم ورزشی با حضور ۲ هزار و ۷۴۰ داوطلب از استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در دانشگاه شیراز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آزمون عملی رشته علوم ورزشی با حضور ۲ هزار و ۷۴۰ داوطلب از استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در دانشگاه شیراز آغاز شد. این آزمون که به مدت سه روز ادامه دارد، به‌منظور سنجش سلامت جسمانی و آمادگی بدنی متقاضیان ورود به این رشته دانشگاهی برگزار می‌شود.

فرشته افتخاری، رئیس بخش علوم ورزشی دانشگاه شیراز، با اشاره به روند برگزاری این رقابت علمی و عملی اظهار کرد: داوطلبان این سه استان، پس از انتخاب رشته علوم ورزشی در کنکور سراسری، برای ارزیابی نهایی در این آزمون شرکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه آزمون مذکور تمامی جنبه‌های آمادگی بدنی داوطلبان را در بر می‌گیرد، افزود: هر فرد باید تست سلامت جسمانی، شرایط فیزیکی و آمادگی جسمانی را پشت سر بگذارد و در پایان نمره دریافت کند.

رئیس بخش علوم ورزشی دانشگاه شیراز در خصوص نحوه محاسبه رتبه نهایی متقاضیان گفت: نمره این آزمون عملی با نمره کنکور جمع می‌شود و رتبه هر فرد بر این اساس مشخص می‌شود. در نهایت، افراد با کسب رتبه بالاتر و بر اساس ظرفیت دانشگاه‌ها، امسال به‌عنوان دانشجوی رشته علوم ورزشی مشغول تحصیل می‌شوند.