به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهرستان سمیرم یکی از مهم‌ترین مناطق ییلاقی عشایر کشور است و هر سال عشایر مناطق گرمسیری استان‌های فارس، بوشهر، کهگیلویه و خوزستان برای گذراندن فصل گرم به این منطقه می‌آیند.

بخش وردشت از مناطق مهم استقرار عشایر سمیرم است و بخش قابل توجهی از عشایر این شهرستان را ایل قشقایی تشکیل می‌دهد؛ عشایری که زبان، آداب و رسوم و سبک زندگی سنتی خود را همچنان حفظ کرده‌اند.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیما

دامداری، فعالیت اصلی بسیاری از خانوار‌های عشایری سمیرم است و بیش از ۵۰۰ هزار رأس دام در اختیار این جامعه قرار دارد. تولید گوشت قرمز، لبنیات محلی و سنتی، گیاهان دارویی و صنایع دستی از مهم‌ترین فعالیت‌ها و تولیدات عشایر این منطقه است.

گلیم، قالی و جاجیم از جمله دست‌بافته‌های عشایر سمیرم است که بخشی از هنر و فرهنگ قشقایی را در نقش و رنگ‌های متنوع به نمایش می‌گذارد.

آیین‌های سنتی و اجتماعی عشایر نیز همچنان در این منطقه برگزار می‌شود؛ از آواز‌ها و موسیقی قشقایی گرفته تا چوب‌بازی و دیگر رسم‌های محلی که در مراسمی مانند عروسی‌ها جلوه بیشتری پیدا می‌کند.

عشایر سمیرم پس از پایان دوره ییلاق، با سرد شدن هوا در اوایل مهرماه، به سمت مناطق قشلاقی و گرمسیری بازمی‌گردند.