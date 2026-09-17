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بیش از چهار هزار خانوار عشایری با جمعیتی افزون بر ۲۰ هزار نفر، این روزها در مناطق ییلاقی نگین زاگرس حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهرستان سمیرم یکی از مهمترین مناطق ییلاقی عشایر کشور است و هر سال عشایر مناطق گرمسیری استانهای فارس، بوشهر، کهگیلویه و خوزستان برای گذراندن فصل گرم به این منطقه میآیند.
بخش وردشت از مناطق مهم استقرار عشایر سمیرم است و بخش قابل توجهی از عشایر این شهرستان را ایل قشقایی تشکیل میدهد؛ عشایری که زبان، آداب و رسوم و سبک زندگی سنتی خود را همچنان حفظ کردهاند.
گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیما
دامداری، فعالیت اصلی بسیاری از خانوارهای عشایری سمیرم است و بیش از ۵۰۰ هزار رأس دام در اختیار این جامعه قرار دارد. تولید گوشت قرمز، لبنیات محلی و سنتی، گیاهان دارویی و صنایع دستی از مهمترین فعالیتها و تولیدات عشایر این منطقه است.
گلیم، قالی و جاجیم از جمله دستبافتههای عشایر سمیرم است که بخشی از هنر و فرهنگ قشقایی را در نقش و رنگهای متنوع به نمایش میگذارد.
آیینهای سنتی و اجتماعی عشایر نیز همچنان در این منطقه برگزار میشود؛ از آوازها و موسیقی قشقایی گرفته تا چوببازی و دیگر رسمهای محلی که در مراسمی مانند عروسیها جلوه بیشتری پیدا میکند.
عشایر سمیرم پس از پایان دوره ییلاق، با سرد شدن هوا در اوایل مهرماه، به سمت مناطق قشلاقی و گرمسیری بازمیگردند.