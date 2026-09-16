رئیس سازمان اورژانس استان یزد از ثبت حدود ۱۰۵ هزار تماس با سامانه ۱۱۵ و ۳۷ هزار مأموریت اورژانسی در پنج ماه نخست امسال خبر داد و گفت: حدود ۷۰ درصد مأموریت‌های اورژانس استان یزد به حوادث ترافیکی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر سهیلی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی نیرو‌های اورژانس در استان یزد اظهار کرد: در حال حاضر ۷۳ پایگاه شهری، جاده‌ای و هوایی در نقاط مختلف استان یزد فعال است و حدود ۶۰۰ نیروی عملیاتی و پشتیبانی در این پایگاه‌ها به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.وی افزود: در پنج ماهه نخست امسال، حدود ۱۰۵ هزار تماس با سامانه اورژانس ۱۱۵ استان یزد برقرار شده که در پی این تماس‌ها، حدود ۲۸ هزار اعزام آمبولانس و در مجموع ۳۷ هزار مأموریت اورژانسی صورت گرفته است.

رئیس سازمان اورژانس استان یزد با اشاره به فعالیت اورژانس هوایی نیز گفت: در این مدت ۲۳ مأموریت توسط اورژانس هوایی استان یزد انجام شده است.سهیلی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مأموریت‌های اورژانس ناشی از حوادث ترافیکی است، تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد مأموریت‌های ثبت‌شده اورژانس استان یزد به حوادث ترافیکی اختصاص دارد.

وی رعایت قوانین و مقررات رانندگی را یکی از عوامل مؤثر در کاهش حوادث دانست و خاطرنشان کرد: کاهش حوادث ترافیکی علاوه بر کاهش حجم مأموریت‌های اورژانس، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌ها و تلفات ناشی از این حوادث داشته باشد.

۲۶ شهریور، روز اورژانس و فوریت‌های پزشکی، فرصتی برای قدردانی از تلاش نیرو‌هایی است که در سخت‌ترین لحظات و در نخستین دقایق وقوع حادثه، برای نجات جان مردم در آماده‌باش هستند.