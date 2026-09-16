هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ نخبگان و لیگ دسته یک استان آذربایجان‌غربی با برگزاری دیدار‌های حساس در ورزشگاه آزادی مهاباد پیگیری شد؛ دیدار‌هایی که برای فوتبال‌دوستان مهابادی، روزی پر از فراز و نشیب را رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ نخبگان نونهالان استان، تیم «قندیل مهاباد» در ورزشگاه آزادی میزبان «اوروم‌اسپور ارومیه» بود.

این دیدار تماشایی که با هدف محک خوردن نونهالان آینده‌دار استان برگزار شد، در پایان ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

گفتنی است مسابقات لیگ نخبگان نونهالان استان با حضور ۸ تیم در حال برگزاری است و رقابت‌های این رده سنی نقش مهمی در شناسایی استعداد‌های برتر فوتبال منطقه دارد.

در ادامه مسابقات فوتبال لیگ دسته یک استان، تیم «ماد مهاباد» در دیداری خانگی به مصاف «کیان لاجان پیرانشهر» رفت. در این دیدار که از ساعت ۱۵ در ورزشگاه آزادی برگزار شد، نماینده پیرانشهر توانست با نتیجه ۶ بر صفر پیروز میدان شود و امتیازات کامل این بازی را از آن خود کند.

مسابقات لیگ دسته یک فوتبال استان با حضور ۲۰ تیم در قالب ۴ گروه پیگیری می‌شود که سهم شهرستان مهاباد از این رقابت‌ها، حضور ۳ نماینده است.

بر اساس اعلام کمیته برگزاری مسابقات، در ادامه رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال استان، فردا (روز بعد)، تیم «آشتی مهاباد» دیگر نماینده این شهر، از ساعت ۱۵ در ورزشگاه آزادی مهاباد به مصاف تیم «شایان بوکان» خواهد رفت تا برای کسب امتیازات لازم به میدان برود.