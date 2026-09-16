به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۵ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۴۰ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۰ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و ۱۹ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۳۶ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۱ دقیقه

ذکر روز پنجشنبه:

۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک و الحق المبین

حدیث روز:

امام صادق علیه السلام فرمود: الْبَاءُ بَهَاءُ اللَّهِ وَ السِّینُ سَنَاءُ اللَّهِ وَ الْمِیمُ مَجْدُ اللَّهِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ الْمِیمُ مُلْکُ اللَّهِ وَ اللَّهُ إِلَهُ کُلِّ شَیْ ءٍ الرَّحْمَنُ بِجَمِیعِ خَلْقِهِ وَ الرَّحِیمُ بِالْمُؤْمِنِینَ خَاصَّةً.

باء (بسم اللّه الرحمن الرحیم) بهاء (روشنى) خدا و سین آن سناء (بزرگى) خدا و میم آن مجد (عظمت) خدا، و اللّه معبود همه چیز، رحمن مهربان به همه خلق، رحیم مهربان فقط به مؤمنان است. (کافى (ط-الاسلامیه) ج ۱، ص ۱۱۴، ح ۱ - محاسن ص ۲۳۸، ح ۲۱۳)

احکام شرعی:

کيفيت قنوت نماز

سوال) آيا مى‌توان در قنوت نماز به زبان فارسى دعا کرد؟ (واجب و مستحبى)

جواب) مانع ندارد.

(استفتائات مقام معظم رهبری)