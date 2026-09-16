به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در بخشی از این بیانیه آمده است: دشمنان حسود قسم خورده اسلام و انقلاب، با این جنایت ددمنشانه، بار دیگر ماهیت وحشیانه و کینه توزانه خود علیه خدمتگزاران راستین به اسلام و ایران عزیز را آشکار ساختند.

دشمنان بدانند که ملت شهید پرور ایران اسلامی، به ویژه مردم قهرمان سیستان و بلوچستان، با تمسک به قرآن کریم، سنت نبوی و رهنمود‌های مقام معظم رهبری، هرگز اجازه نخواهند داد که توطئه‌های شوم استکبار، خللی در وحدت و انسجام ملی و دینی ایرانیان وارد سازد و انتقام از این جنایت وحشیانه و ناجوانمردانه، قطعی و حتمی است.

سردار احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در بیانه‌ای مجزا اعلام کرد: ترور عالم جلیل القدر و مجاهد بصیر «مولوی یوسف گرگیج» دلیل آشکاری بر شکست تروریست‌های مزدور از مردم غیرتمند سیستان و بلوچستان است.

دکتر قالیباف هم رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام تسلیت شهادت مولوی یوسف گرگیج گفت: ترور ناجوانمردانه روحانی مجاهدی که عمر خویش را در مسیر دفاع از امنیت مردم، تقویت وحدت و همدلی مسلمانان و صیانت از عزت و تمامیت ارضی ایران اسلامی سپری کرد، بار دیگر چهره پلید دشمنان وحدت و امنیت این سرزمین را آشکار ساخت.