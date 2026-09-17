مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از نزدیک شدن به پایان عملیات مرمتی گنبد تاریخی تاج الملک بعد از ۴ سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امیر کرم‌زاده گفت: عملیات تخصصی مرمت، استحکام‌بخشی و تثبیت گنبد تاریخی تاج‌الملک در مجموعه میراث جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان به مراحل پایانی خود نزدیک شد، طرحی راهبردی که با تکمیل بخش بیرونی آن، داربست‌های کارگاه مرمت پس از حدود ۴ سال برچیده می‌شوند تا جلوه اصیل این شاهکار معماری ایرانی-اسلامی بار دیگر نمایان شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: عملیات مرمت گنبد تاج‌الملک از اولویت‌های راهبردی این اداره‌کل است. برای مرحله نهایی پوسته بیرونی، بیش از ۳۵ میلیارد ریال هزینه از محل اعتبارات سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تخصیص داده شد که با پایان عملیات بندکشی، استحکام‌بخشی جداره‌ها، تعویض و تثبیت آجر‌ها و حفاظت سازه‌ای، سازه داربست‌های حفاظتی که حدود ۴ سال گنبد را احاطه کرده بود، به‌طور کامل جمع‌آوری می‌شود تا منظر بصری این اثر جهانی احیا شود.

کرم‌زاده با اشاره به طرح‌های جاری در بخش داخلی افزود: همچنین برای مرمت پوسته داخلی، اعتباری معادل ۱۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ در حال هزینه است. با توجه به اهمیت این اثر جهانی، امیدواریم با تخصیص به‌موقع اعتبارات در سال جدید، عملیات اجرایی پوسته زیر گنبد نیز با موفقیت به اتمام برسد و به‌زودی شاهد جمع‌آوری داربست‌های داخلی و نمایان شدن شکوهِ تمام‌عیار این اثر نیز باشیم.

امید علی صادقی سرپرست پایگاه میراث جهانی مسجد جامع اصفهان نیز در تشریح جزئیات فنی و دشواری‌های اجرایی این عملیات مرمتی گفت: اجرای این عملیاتِ فنی و ظریف توسط استاد نعمت مسعودی، از مرمتگران برجسته و پیمانکاران توانمند، و با حساسیت علمی و نظارت دقیق کارشناسان پایگاه و دفتر فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان انجام می‌شود.

سرپرست پایگاه میراث جهانی مسجد جامع اصفهان در خصوص عملیات اجرایی ظریف مرحله یک در پوسته داخلی که حدود یک‌ششم از مجموع سطح گنبد را شامل می‌شود، ادامه داد: در این بخش، کار ما بیشتر به یک جراحی دقیق شباهت داشت. فرآیند ما شامل گرته‌برداری و مستندسازی دقیق پیش از مداخله، جمع‌آوری قطعات و سپس غوطه‌ور کردن نقش‌مهر‌ها و بند‌ها در محلول‌های حفاظتی به‌منظور تثبیت شیمیایی است. پس‌ازاین مرحله، قطعات آسیب‌دیده با تکنیک‌های دقیق مرمتی، بهسازی و تکمیل‌شده و با همرنگ‌سازی تخصصی، مجدداً در جای اصلی خود نصب می‌شوند تا ضمن پایداری سازه‌ای، یکپارچگیِ بصری اثر نیز باهدف صیانت پایدار از میراثِ ارزشمند سلجوقی و بازگرداندن شکوه بصری به گنبد تاج‌الملک انجام شود.

گنبد تاج‌الملک معروف به گنبد شمالی یا خاکی مسجد جامع عتیق اصفهان، در سال ۴۸۱ هجری قمری به‌فرمان تاج‌الملک خسرو فیروز شیرازی، رقیب خواجه نظام‌الملک طوسی، بناشده است. این اثر کم‌نظیر، به‌عنوان یکی از بی‌نقص‌ترین سازه‌های تک‌پوسته آجری جهان اسلام ازنظر محاسبات ریاضی، تعادل هندسی و ظرافت‌های مقرنس و آجرکاری سلجوقی شناخته می‌شود و نمادی درخشان از اوج مهندسی معماری سنتی ایران به شمار می‌رود.