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نخستین نشست از سلسلهنشستهای تخصصی «باغ تماشا» با هدف بررسی جایگاه نصرالله مردانی در غزل حماسی انقلاب، سیام شهریور در حوزه هنری فارس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نخستین نشست از سلسلهنشستهای تخصصی «باغ تماشا» با هدف بررسی جایگاه نصرالله مردانی در غزل حماسی انقلاب، روز دوشنبه سیام شهریورماه ۱۴۰۵ در حوزه هنری فارس برگزار میشود.
این رویداد با محوریت تحلیل نقشآفرینی شاعران این استان در تحول شعر انقلاب اسلامی و ادبیات دفاع مقدس ترتیب یافته است.
این نشست تخصصی به واکاوی نسبت میان حماسه، عاطفه و غزل در شعر معاصر فارسی با تکیه بر آثار نصرالله مردانی میپردازد.
مردانی از چهرههای شاخص شعر انقلاب است که توانست با پیوند میان مضامین آیینی، آرمانهای انقلابی و دفاع مقدس، ظرفیتهای سنتی غزل را با تجربههای اجتماعی روزگار معاصر درآمیزد.
در این برنامه، محمدکاظم کاظمی، شاعر و منتقد ادبی، با موضوع «جایگاه نصرالله مردانی در تحولات شعر انقلاب اسلامی» سخنرانی میکند و علیمحمد محمودی، عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، به تحلیل «پیوند حماسه و غزل در شعر انقلاب» میپردازد.
علاقهمندان، پژوهشگران و دانشجویان میتوانند برای حضور در این نشست، روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه، ساعت ۱۶ تا ۱۸ به سالن رهبر شهید حوزه هنری فارس واقع در چهارراه خیرات مراجعه کنند.
جزئیات بیشتر و نحوه ثبتنام در سامانه اینترنتی اعلامشده در دسترس علاقهمندان قرار دارد.