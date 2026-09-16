به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان از انتصاب بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان به عنوان قاضی ویژه رسیدگی به پرونده‌های تخریب و تصرف اراضی ملی و دولتی در این استان خبر داد و افزود: در راستای اجرای سیاست‌های کلان قوه قضاییه مبنی بر حفظ حقوق عامه و با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تخریب، تصرف و تجاوز به عرصه‌های ملی و دولتی، با پیگیری‌ها و تعامل سازنده با دستگاه قضا، شعبه ویژه در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تعیین شد.

علیرضا ابوالحسنی، افزود: با صدور حکم مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، بازپرس شعبه پنجم این دادسرا به عنوان قاضی ویژه رسیدگی به پرونده‌های تخریب و تصرف اراضی ملی و دولتی منصوب شد تا به طور تخصصی و با قید فوریت به جرائم این حوزه رسیدگی کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، این اقدام را نقطه عطفی در برخورد با سودجویان و متخلفان دانست و تصریح کرد: حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی به عنوان امانت‌های آیندگان و انفال الهی، خط قرمز مجموعه منابع طبیعی است.

ابوالحسنی از شهروندان، طبیعت‌دوستان و همیاران طبیعت درخواست کرد: هرگونه گزارش مبنی بر تخریب، تصرف یا تغییر کاربری اراضی ملی را از طریق سامانه تلفنی 1504 و 139 (امداد جنگل و مرتع) به یگان حفاظت این اداره کل اطلاع دهند.