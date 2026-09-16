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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد از وقوع یک تصادف شدید در محور ابرکوه به دهشیر و عملیات رهاسازی سرنشین جانباخته این حادثه توسط نجاتگران پایگاه امداد و نجات هلالاحمر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمد عشقی با اشاره به جزئیات این سانحه مرگبار که در ساعت ۱۴:۴۸ امروز رخ داد، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) مبنی بر برخورد یک دستگاه کامیونت ایسوزو به عقب یک دستگاه تریلی در محور ابرکوه به دهشیر (کیلومتر ۷ جاده دهشیر)، تیم امداد و نجات پایگاه مسجد امام خمینی (ره) ابرکوه بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.وی افزود: متأسفانه شدت این برخورد به گونهای بود که یک نفر در دم جان باخته و در خودرو گرفتار شده بود که نجاتگران هلالاحمر با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات پیکر متوفی را رهاسازی کرده و تحویل عوامل ذیربط در محل حادثه دادند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد در پایان بر اهمیت رعایت نکات ایمنی و فاصله طولی در جادهها تأکید کرد و یادآور شد: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر با شماره تلفن اضطراری ۱۱۲ (ندای ملی امدادونجات) به صورت شبانهروزی آماده دریافت گزارش حوادث و اعزام تیمهای امدادی به یاری هموطنان است.