زوج ایذه‌ای بعد از ۴۸ سال زندگی مشترک و سه دهه درمان ناباروری در اصفهان، صاحب فرزند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عبدالرحمان زندی پدر ۷۰ ساله و ایران زندی مادر ۶۲ ساله ایذه‌ای با لطف خدا و ناامید نشدن در مسیر درمان ناباروری، صاحب فرزند پسری شدند که اسمش را امیر عباس گذاشتند.

پدر و مادر بسیار خوشحال، شاکر خدا و قدردان راهنمایی پزشکان بودند.

امیر عباس سه ماهه شانزدهمین نوه خانواده پدری و بیست و یکمین نوه خانواده مادری اش است.

استاد تمام پژوهشگاه رویان و جنین شناس گفت: همه روش‌های درمان ناباروری را برای این زوج استفاده کردیم و درزمانی که دیگر به مرحله ناامیدی رسیده بودیم، از طریق تک جنین مانده در فریزر منهای ۲۰۰ درجه در تانک ازت، به لطف خدا، این زوج صاحب فرزند شدند.

دکتر محمد حسین نصراصفهانی با بیان اینکه میزان موفقیت درمان ناباروری در ایران مشابه مراکز پیشرفته جهانی است

افزود: شانس باروری در هر سیکل انتقال جنین بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و بسیار به سن مادر وابسته است.

دکتر اسدالله کلانتری - متخصص زنان، زایمان و درمان ناباروری و از متقدمان گروه درمان نازایی کشور با دست کم بیش از ۳۰ سال سابقه هم گفت: فقط از طریق ivf و روش‌های نوین ناباروری در درمان بیش از هزاران زوج در کشور و خارج از کشور، ۷۰ هزار نوزاد متولد شده‌اند.

گزارشی از سیده پروین امامی خبرنگار صداوسیمای اصفهان